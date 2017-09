Zvizdić: Sadržajna saradnja Vijeća ministara i vlada nižih nivoa vlasti

Foto: Arhiv/Klix.ba

Delegat u Klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sredoje Nović pitao je danas na sjednici da li se namjerava organizirati zajednička sjednica Vijeća ministara i entitetskih vlada.

Delegat u Klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sredoje Nović pitao je danas na sjednici da li se namjerava organizirati zajednička sjednica Vijeća ministara i entitetskih vlada.

Kako je ocijenio, ovakva sjednica je potrebna imajući u vidu probleme koji se pojavljuju, a posebno kada je u pitanju provođenje Reformske agende, dodajući da se zajedničke sjednice održavaju s vladama susjednih država te je jednako važno, smatra, imati saradnju među vladama unutar BiH.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić u odgovoru na delegatsko pitanje kazao je da su aktivnosti saradnje Vijeća ministara i entitetskih te kantonalnih vlada najsadržajniji u posljednjih 20-ak godina.



Podsjetio je da su formirane radne grupe u kojima je 1.400 članova sve to u okviru Mehanizma koordinacije, a članovi grupa dolaze sa svih nivoa vlasti. Upriličeno je na desetke sastanka na kojima se razgovara o brojnim pitanjima, u ovom slučaju o pitanju evropskih integracija.



"Paralelno s tim imamo sadržajnu saradnju ministarstva i agencija s držanog nivoa i entitetskih nivoa iz različitih oblasti pa i onima gdje entiteti imaju ustavne nadležnosti poput oblasti obrazovanja. Imamo i sastanke Kolegija Vijeća ministara s predstavnicima entitetskih vlada i na tim sastancima riješena su brojna pitanja", pojasnio je Zvizdić.



Dodao je da je saradnja intenzivna iako se sagovornici ne slažu uvijek o svim pitanjima, ali poslije serije sastanaka i prezentacije činjenica u konačnici, bez obzira na složeno ustrojstvo države BiH, dođe se do dogovora i rješenja.



Također, radne grupe moraju sve odluke donositi konsenzusom i do sada se to dešavalo u kapacitetu od oko 96 posto, te Zvizdić naglašava da saradnja postoji, kao i spremnost da se dodatno intenzivira i sadržajno unaprijedi.



Najavio je i da će naredne sedmice biti upriličena zajednička sjednica Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske, a poslije toga planiran je zajednički sastanak s Vijećem ministara kada će biti napravljeni dogovori o načinima saradnje.