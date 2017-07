Zračne mase iz Afrike u BiH donose natprosječno topao početak augusta, temperature do 42 stepena

Foto: Arhiv/Klix.ba

U Bosni i Hercegovini od jučer je na snazi narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura koje će dosezati do 41 stepen, a na jugu i do 42. Prva sedmica augusta bit će pod utjecajem toplih zračnih masa koje će pristizati sa sjevera Afrike, a koje će usloviti suho i natprosječno toplo vrijeme.

Maksimalne temperature zraka u centralnim područjima Bosne dosezat će do 38 stepni, a u sjevernim krajevima i do 40 stepeni. Minimalne temperature zraka kretat će se između 15 i 20 u Bosni, a u Hercegovini i do 25 stepeni.



Najtopliji period očekuje se u srijedu (02.08.) i nedjelju (06.08.). Tokom vikenda doći i do razvoja konventvne oblačnosti i pojave kratkotrajnih pljuskova.



Suho i natprosječno toplo vrijeme zadržat će se i u drugoj sedmici augusta, a maksimalne temperature će se kretati do 40 stepeni, sporadično i do 41 stepen. Pad temperature zraka moguć je od četvrtka (10.08.), kada se očekuju i padavine.