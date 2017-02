Zločini u Sanskom Mostu: Svjedok se prisjetio hapšenja i premlaćivanja

U nastavku suđenja Mirku Vrućiniću, optuženom za zločin protiv čovječnosti počinjen u Sanskom Mostu, svjedoci Tužilaštva BiH ispričali su kako su udarani u mjestu Lušci-Palanka.

Foto: Arhiv/Klix.ba

U nastavku suđenja Mirku Vrućiniću, optuženom za zločin protiv čovječnosti počinjen u Sanskom Mostu, svjedoci Tužilaštva BiH ispričali su kako su udarani u mjestu Lušci-Palanka.

Ejub Delić je izjavio da ga je 5. jula 1992. godine vojska odvela iz kuće u naselju Modro (općina Sanski Most). Kombijem je odvezen u mjesto gdje je bilo dosta naroda, vojske i policije.



Prema svjedoku, tu su odvojene stare osobe, koje su se vratile kućama, a šest lica, među kojima i on, kamionom je odvezeno u Lušci-Palanku. Tu su, kako je naveo, bili smješteni u podrum kuće Sime Miljuša.



“Vojni policajac je donio sto ispred kuće i popisao nas. Ulazimo u podrum. Niko nam nije rekao zašto smo dovedeni. Kad je pao mrak, otvoriše se vrata i uđoše trojica rezervista. Jedan od njih izvede dvojicu i odvede ih na sprat kuće. Sve se čuje. Tukli su ih. Kad su sišli, bili su krvavi”, prisjetio se Delić.



Prema njegovom svjedočenju, dan poslije je išao na ispitivanje u Dom kulture, a nakon toga je odveden u zgradu policije.



“Odveli su me u sobu u ćošku. Već tuku Muju Kugljića. Zoran Praškalo, vojni policajac, ga udara... i Drago Baručija. Mene vode u sobu, tamo je neki u civilnom odijelu i pored prozora stoji vojni policajac s rukavicama na rukama. Ispitivali su me o oružju. Taj u rukavicama me je nekoliko puta ošamario, nije strašno. Ali je zato Baručija došao, izveo me i izmlatio, dobro me je namlatio”, opisao je svjedok.



Kazao je da je nakon toga vraćen u podrum kuće, a narednog jutra je došao kamion i njime je odvezen u Sanski Most, a zatim na Manjaču.



Mirko Vrućinić je optužen da je, kao načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) i član Kriznog štaba u Sanskom Mostu, od aprila do decembra 1992. učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, u sklopu kojeg su vršena ubistva, prisilna preseljenja, protivzakonita zatvaranja i prisilni nestanci.



Svjedok Husnija Cerić je ispričao da je u jutarnjim satima 6. juna 1992. godine u mjestu Fajtovci po njega došla redovna policija i rezervni sastav s nalogom za privođenje.



Odveden je, kako je napomenuo, u Lušci-Palanku, u kuću Sime Miljuša, gdje je vidio policajce koji su obezbjeđivali.



“Tu poslije naišla je vojska. Ušli, udarali... I mene su tukli. Ne znam koliko to traje. Nakon toga smo išli u policijsku stanicu da dajemo izjave. Slavko Vuković me je pitao za oružje, tražio da donesem pušku koju ja nisam imao. Tu me nisu tukli”, posvjedočio je Cerić.



On je dodao da je nakon ispitivanja odveden u Policijsku stanicu Sanski Most, a potom u garaže fabrike “Betonirka”, da bi 11. juna bio prebačen na Manjaču.