Zlatko Kravić je šest mjeseci na čelu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu i ističe da je ispunio kratkoročni plan koji je napravio nakon imenovanja. S doktorom Kravićem smo razgovarali o promjenama u ovoj bolnici, problemima, pacijentima, osoblju te o donošenju zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji koji je u formi nacrta usvojen u Parlamentu FBiH.

Pacijenti se vraćaju u Opću bolnicu

Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš" (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Potrebno definisati put pacijenata između zdravstvenih ustanova

Kravić smatra da će se na primjenu zakona dugo čekati, kao i da on neće napraviti znatne promjene u natalitetu u našoj zemlji."Imate 3-4 hiljade parova bez djece kojima treba potpomognuta oplodnja, a dijete će na kraju dobiti možda 1.500 parova, jer ostalima neće pomoći ni biomedicinska oplodnja. Natalitet će se povećati, ali neće se desiti nikakav bum. Za 30 dana bi trebalo da bude usvojen, ali primjena će pričekati, jer treba osigurati sredstva. Jedan tretman košta od 4 do 8 hiljada KM, a mi imamo 3-4 hiljade parova. Jasno je koliko je tu novca potrebno", kazao je Kravić za Klix.ba.Kravić ističe da je tokom svog mandata ispunio tri glavna cilja, a to su uvođenje kontrole kvaliteta i certificiranje bolnice od agencije za kontrolu kvaliteta, povećanje broja korisnika usluga i nabavljanje najnužnije opreme. Kada je riječ o vraćanju povjerenja korisnika, smatra da na to nije utjecala nestabilna situacija na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu."Program certificiranja traje dvije godine, tokom njega će se kontrolisati kvalitet pružanja zdravstvene zaštite i uvest ćemo određene strandarde u pružanju zaštite. Druga stvar je da se u bolnicu vraćaju ljudi koji su iz nekog razloga izgubili povjerenje u bolnicu. Procenat iskorištenosti je bio 42 posto, a sada je na zadovoljavajućih 72 posto. Također, uzeli smo kompletnu opremu za sterilizaciju osjetljivih instrumenata i respiratore za intenzivnu njegu, a djelimično smo uspjeli i rekonstruisati operacione sale", navodi naš sagovornik.S druge strane, i dalje su duge liste čekanja na određene preglede, kao i nedovoljan broj specijalista."Postoje liste čekanja na magnetnu rezonancu i na određene preglede kao što je ultrazvuk srca, ali dajemo sve do sebe. Pokušavamo smanjiti redove čekanja, ali osnovni problem je novac. Za pružanje sekundarne pomoći imamo potrebne specijaliste, ali nedovoljan je broj oftalmologa, otorinolaringologa, ortopeda i neurologa. Imamo 31 specijalizanta i kada naredne godine završe specijalizaciju broj će biti popunjen", kaže direktor Opće bolnice.Tvrdi da odlazak ljekara iz Opće Bolnice nema veze s nepotpunim kadrom specijalista."U posljednjih šest mjeseci napustila nas je jedna specijalizantica ginekologije čiji je muž dobio posao u SAD-u i ona je zbog toga otišla. Dio osoblja je otišao zajedno s doktoricom Sebijom Izetbegović jer su to uglavnom osobe koje je ona dovela sa sobom. Neurohirurgija je otišla odavde jer nikad nije ni pripadala ovdje, dva neurohirurga koja su dovedena vratila su se tamo gdje pripadaju, a otišao je i jedan maksilofacijalni hirurg koji i ne pripada sekundarnoj zaštiti", navodi Kravić.Ističe da bi reforma zdravstva trebalo da riješi određene nedostatke, između ostalog i preraspodjelu kadra unutar ustanova, te definisati pružanje usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou te kapacitet, način i pružanje zdravstvenih usluga. Kravić smatra da je nužno definisati put pacijenata između zdravstvenih ustanova."Na početku smo imali problem s primanjem pacijenata petkom i ponedjeljkom, ali sada nema problema. Mislim da bi sistem bio efikasniji ako bi određeni slučajevi išli direktno na KCUS bez nepotrebnog zadržavanja u Općoj bolnici. Više od 75 slučajeva je sekundarnog nivoa i mi smo sposobni da zbrinemo te pacijente. To znači da bi KCUS-u ostalo negdje blizu 25 posto slučajeva", zaključuje Kravić.