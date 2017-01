Život Roma u Goraždu: Alisa Kratovac na ulici sanja o toplom domu i zaposlenju

Romkinja, Alisa Kratovac sa četvero maloljetne djece od kojih najmlađe ima svega godinu i dva mjeseca, svakodnevno je na ulicama Goražda.

Foto: Klix.ba

Romkinja, Alisa Kratovac sa četvero maloljetne djece od kojih najmlađe ima svega godinu i dva mjeseca, svakodnevno je na ulicama Goražda.