Iako se zagađenje na području Zenice proteklih mjeseci moglo vidjeti golim okom, s obzirom da su mjerni uređaji bili van funkcije, Gradska uprava Zenice u ovom gradu nije proglasila epizodu uzbune. Mjerni uređaji osposobljeni su prošle sedmice, a izmjerene vrijednosti su bile dovoljne za proglašenje epizode uzbune.

Zagađenje u Zenici (Foto: Klix.ba)

Galijašević: Nakon poteza općina, mi tek donosimo odluke

Miralem Galijašević (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Predsjedavajuća GV Zenice Sanja Renić: Mora se proglasiti epizoda uzbune

Gradsko vijeće Zenica (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Uređaji koji bi trebali mjeriti zagađenje zraka na području Zenice bili su van funkcije više od godinu dana, a osposobljeni su prošle sedmice od kada se koncentracija SO2 mjeri u stotinama mikrograma po metru kubnom što je bilo dovoljno da se proglasi epizoda uzbune. Međutim, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović ništa nije poduzeo po tom pitanju.Predsjednik Eko foruma Zenica Samir Lemeš u izjavi za Klix.ba je izjavio kako su do sada trebale biti poduzete aktivnosti na poboljšanju zraka u Zenici, ali da iz nepoznatih razloga nadležni nisu reagovali."Na osnovu vremenske prognoze i koncentracije zagađenja gradonačelnik, koji je na čelu štaba koji proglašava epizode, je trebao poduzeti neke aktivnosti čime bi se planom smanjila proizvodnja u indsutrijskim pogonima, izvršile zamjene goriva i slično...Međutim, prosječne vrijednosti sumpordioksida u Zenici u proteklih sedam dana iznosile su od 500 do 600 mikrograma po kubnom metru, a prag za uzbunu je tri sata u kontinuitetu po 500 mikrograma po kubnom metru. Uprkos tome, uzbuna nije proglašena", govori Lemeš.Ekoforum Zenica proteklih dana gradonačelniku Zenice Fuadu Kasumoviću je uputilo otvoreno pismo gdje od njega traže da radi svoj posao."Mi za sadašnju situaciju uopšte ne krivimo zagađivače, nego Vas, koji im trebate narediti šta da rade i kako da se ponašaju. Kompanija ArcelorMittal odmah ispoštuje sve što joj organi vlasti narede, ali Vi od njih preuzimate odgovornost jer ne želite proglasiti epizodu uzbune", stoji u otvorenom pismu Eko foruma.Lemeš je u nastavku razgovora za naš portal istakao da im nije jasno zašto Kasumović nije proglasio epizodu uzbune i zašto ih je u medijima prozvao krivcima za zagađenje."On od nas traži da manje pričamo o tome", zaključio je Lemeš.Zagađenje i koncentracije sumpordioksida u Zenici danas su bolje i to zahvaljujući struji vjetrova, ali ekolozi su istakli da će i dalje tražiti konkretne radnje od nadležnih.Shodno Odluci Kantona Sarajevo o "par-nepar" saobraćaju premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević je kazao kako su zbog veličine kantona nadležnosti već 2013. godine raspoređene na općine i gradske uprave koje imaju svoje interventne štabove."Na nivou općina mi smo još 2013. godine postavili upute interventnim štabovima koji poduzimaju određene mjere i proglašavaju određene epizode. Mi mjere ne možemo donijeti na nivou kantona, jer zagađenost nije ista u svim općinama. Ovdje nisu u pitanju auta već ložišta i kompanije koje rade na području našeg kantona. Mi na nivou Kantona, nakon određenih epizoda u općinama, možemo shodno našim ministarstvima donijeti odluku o prekidu škole dok se stanje ne popravi ili poduzeti druge aktivnosti", izjavio je Galijašević za Klix.ba.Predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenice Sanja Renić danas je pozvala gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića da proglasi epizodu uzbune s obzirom da je koncentracija sumpordioksida prešla granicu za proglašenje uzbune."Podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da Zenica ima najlošiji kvalitet zraka u Federaciji. Dnevne koncentracije sumpordioksida kreću se između 380 i 530 ug/m3, što po svim propisima znači da moramo proglasiti epizodu uzbune. Ovdje, dakle, imamo zvanične podatke federalne institucije i više ne smije biti pitanje dobre volje gradskih vlasti hoće li reagovati ili ne – to se mora uraditi", kaže Renić.Renić je kazala da se ne smije više ponoviti da, nakon ovakvih podataka iz FHMZ-a, bilo ko iz gradske uprave Zenice izlazi u javnost s tezama da je priča o zagađenju populizam."Proglašenjem epizode uzbune najveći zagađivači bi morali smanjiti proizvodnju, što je njihova zakonska obaveza, nakon što dođe do ove koncentracije zagađenja. Mi ne smijemo zbog profita bilo koje kompanije da svjesno dopuštamo uništavanje zdravlja djece Zenice, penzionera, ali i svih građana – kancerogenim česticama. Također, treba nam tematska sjednica da saslušamo glas struke i udruženja kako bismo osim reaktivno, mogli da reagujemo i proaktivno", zaključila je Renić.