Potrebe i položaj žena u BiH nisu iste kada pogledamo mjesto stanovanja. Potrebe žena iz ruralnih područja nisu iste kao potrebe žena sa invaliditetom, kao što se i potrebe Romkinja razlikuju u odnosu na potrebe žena povratnica.

Dubravka Kovačević (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Fondacija za osnaživanje žena je donirala novac, iznos od oko 1.000 KM, ženskim organizacijama koje se bave ženskim ljudskim pravima u manjim sredinama, a one su trebale napraviti radionice i kampanje u okviru kojih će pomoći tim ženama, upoznati ih s pravima, obrazovati, osnažiti i aktivirati. Tu su žene koje se suočavaju sa nasiljem, žene koje su pretrpjele nasilje i žene koje su potpuno nevidljive za ovo društvo."Već dvije godine govorimo o marginaliziranim ženama, njihovim potrebama, o ženama koje su prošle kroz najteže oblike ratnog zlostavljanja, o ženama koje žive u siromaštvu i pitaju se čime će nahraniti svoju porodicu danas, žene kojima je odlazak u restoran i u radionicu najveće društveno iskustvo. Puno se govorilo o feminističkim pokretima u BiH, ali skoro svakoj ženi smo morali objasniti da ima prava, kako se ta prava krše i kako se može boriti za njih", rekao je Ševko Bajić, moderator.Direktorica Fondacije za osnaživanje žena Dubravka Kovačević kazala je kako su tokom svog rada pružili podršku ženskim lokalnim organizacijama, grupama i inicijativama iz 33 općine koje su pogođene poplavama i dali im male grantove kako bi se oporavile. Pomogli su i ženama koje su, bježeći sa svojom djecom od nasilja u porodici, ostale preko noći bez doma, ženama koje su žrtve trgovinom ljudima i sl."Kada smo čuli da žene u ženskom zatvoru u Tuzli žive u nehumanim uvjetima i da ne mogu prati veš, organizovale smo se i kupile im veš mašinu i higijenske potrepštine. Podržali smo žene Sirije koje su u tranziciji prema Blegiji i Grčkoj paketima pomoći. Već treću godinu finansiramo ženski mirovni aktivizam u BiH i Siriji", kazala je Kovačević.Sarađuju s cijelom regijom i Evropom, a sve s ciljem da ohrabre i edukuju žene kako bi bile ravnopravne, a njihov potrebe realizovane. Kroz edukacije je prošlo 40 organizacija na kojima se čulo kako se krše njihova prava, i koja imaju prava kao majke, žene, sestre...Udruženje žena Interaktiv iz Bijeljine organizovalo je radionicu u okviru koje su upoznali žene iz ruralnih područja sa stanjem na tržištu rada i koji su to poslovi koji su najtraženiji a koje žene mogu raditi, te šta one mogu pružiti. Obučili su ih da napišu CV, te da rade na računaru, a kroz ulične akcije upoznali su ih s pravima.Udruženje Zvijezda iz Vareša sprovelo je agendu "Žena sa sela - sjemena ravnopravnost"."Organizovali smo radionicu na kojoj smo podijelili sjemena jer su to nezaposlene žene koje nemaju primanja, te smo organizovali radionicu o ravnopravnosti žena i njihovim problemima", kazala je Elma Likić iz ovog udruženja.U projekat je uključena i Mreža žena MUP-a RS koja radi od 2011. godine. Najviše su imali problema sa rodno zasnovanim nasiljem te su organizovale akciju "One ne trpe nasilje, nemoj ni ti" gdje su službenice ovog MUP-a pozirale i slale poruke."Nažalost, oni koji su odgovorni u našoj državi, nisu pročitali sve zakone ni rezolucije ni deklaracije koje je BiH usvojila i potpisala. Zato nastaju problemi s kojima se susreće svaka žena, a posebno one koje nisu u centrima moći. Apelujemo na sve političare da uvijek imaju na umu kada dižu ruku koji su to životni problemi s kojima se susrećemo svi, a posebno žene", istakla je Sanja Sumonja.Danas je predstavljen i film "Agenda II - Žena u BiH" koji sadrži priče 4 organizacije iz BiH koje kroz iskrene razgovore govore o stvarnom životu i stvarnim potrebama žena iz ruralnih područja, žena koje se suočavaju sa nasiljem, žena koje kroz obrazovanje žele doći do svojih prava.