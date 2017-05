Zbog smanjenja plaća nastavljaju se štrajkovi upozorenja u šumskim gazdinstvima u RS

Foto: SRNA

Jednosatni štrajkovi upozorenja u šumskim upravama i gazdinstvima, koja posluju u sastavu javnog preduzeća Šume RS, nastavljeni su i ove sedmice.

Taj vid nezadovoljstva zbog smanjenja plaća danas su, od 7.00 do 8.00 sati, izrazili zaposleni u šumskim gazdinstvima Laktaši i Čelinac, koji su u sastavu Šumske uprave Banja Luka.



U isto vrijeme, na jedan sat posao su obustaviti i radnici u šumskim upravama u Zvorniku i Šekovićima, kao i radnici u šumskim gazdinstvima "Gorica" Šipovo, "Birač" Vlasenica, te radnici Šumskog gazdinstva "Čemernica" iz Kneževa.



Svoje nezadovoljstvo zbog, kako su naveli, samovolje i nesaradnje menadžmenta Šuma RS, s radnicima i sindikatom, jednosatnim štrajkom upozorenja iskazali su i radnici u Šumskoj upravi Gacko, te u Šumskom gazdinstvu "Botin" Nevesinje.



Jednosatni štrajkovi upozorenja su organizovani zbog, kako navode, nezakonitog smanjenja primanja radnika, od 1. aprila ove godine, kada je generalni direktor Risto Marić, bez saglasnosti radnika i sindikata, suprotno Zakonu o radu RS, donio Pravilnik o radu Šuma RS.



Radnici traže od uprave ovog javnog preduzeća, kao i od resornog ministra Steva Mirjanića, da spomenuti pravilnik hitno stave van snage, te da se odmah pristupi usaglašavanju i potpisivanju pojedinačnog kolektivnog ugovora za radnike tog javnog preduzeća.



Ukoliko jednosatni štrajkovi upozorenja ne daju rezultate, zaposleni upozoravaju da će pristupiti potpunoj obustavi rada, koja će trajati sve do ispunjenja njihovih zahtjeva.



Ranije su štrajkovi upozorenja održani i u drugim šumskim gazdinstvima u RS, jer su, kako tvrde sindikalci, novim pravilnikom smanjene plaće zaposlenim od 100 do 150 KM, narušena radnička prava, pošto su tim dokumentom, bez njihove saglasnosti, smanjena naknada za topli obrok, procent minulog rada, te ograničena naknada za prijevoz.



Generalni direktor Šuma RS Risto Marić ranije je negirao da se miješa u rad sindikata u tom javnom preduzeću, a radnicima poručio da pogrešno tumače “rezove”, jer, naveo je, nisu smanjene plaće, već samo dodaci na zarade.



Marić je ranije tvrdio da stanje u Šumama nije haotično i da će s krajem 2017. godine izaći iz perioda nelikvidnosti i dugovanja.