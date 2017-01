Zbog izmjene projekta i hladnoće zaustavljena izgradnja mosta u Zavidovićima

U augustu prošle godine počela je izgradnja mosta "Duga" u Zavidovićima čija je izgradnja do sada trebala biti završena, ali zbog tehničkih problema i ekstremno niskih temperatura radovi su zaustavljeni.

Izgled mosta po planu prvog projekta (Foto: Klix.ba)

Most "Duga" u Zavidovićima srušen je u tokom majskih poplava 2014. godine, a izgradnja novog mosta trebala je biti završena do kraja prošle godine. Most je do pola izgrađen, a trenutno se pronalazi najbolji način za njegovu dalju gradnju s obzirom da prvobitni projektni plan nije moguće realizirati.U razgovoru za Klix.ba šef gradnje firme "Porobić" Sead Sačić objašnjava kako problem predstavljaju sidra koja su planirana prvim projektom."Dobili smo projekat uz pretpostavku da idu geotehnička sidra i bušenje obalnih upiraka dubine desetak metara. Dok su bile ove niske temperature, iskoristili smo priliku da vidimo ima li stijena za bušenje na obalama, ali vidjeli smo da nema mogućnosti za to zbog čega idemo na preprojektovanje", kazao je Sačić.Radovi su trenutno u zastoju do usaglašavanja načina dalje gradnje, a nastavak je planiran krajem februara zbog čega će biti prolongirano i puštanje u rad ovog mosta koji će povezivati obale u Zavidovićima.Vrijednost prvobitnog projekta izgradnje mosta "Duga" iznosio je 978.811,52 KM, a Sačić je kazao da će doći do povećanja troškova.Ranije su iz Općine Zavidovići za Klix.ba kazali kako su u okviru Projekta hitnog oporavka od poplava kojeg provodi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz finansiranje Svjetske banke, aplicirali sa dva projekta.Prvi projekat obuhvata izgradnju gradskog pješačkog mosta "Duga", dok drugi projekat obuhvata izgradnju pješačkog mosta od čeličnih užadi koji će povezivati Dolinu i Aliće.Jedinica za implementaciju projekata Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je provela proceduru izbora projektanta, nadzora i izvođača radova.Zvanični datum puštanja mosta u funkciju još nije poznat.