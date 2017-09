Zbog emitovanja serijala "Svi zločini Fikreta Abdića" moguća smjena direktora RTV USK

Izet Mustafić, direktor Radio-televizije USK, najvjerovatnije će biti smijenjen s te pozicije, a prema pojedinim navodima razlog je odbijanje da se iz programa ukine emitovanje dokumentarnog serijala "Svi zločini Fikreta Abdića", dok je prema drugoj, zvaničnoj, verziji razlog politička trgovina između SDA i DF-a.

Izet Mustafić, direktor Radio-televizije USK, najvjerovatnije će biti smijenjen s te pozicije, a prema pojedinim navodima razlog je odbijanje da se iz programa ukine emitovanje dokumentarnog serijala "Svi zločini Fikreta Abdića", dok je prema drugoj, zvaničnoj, verziji razlog politička trgovina između SDA i DF-a.

U ponedjeljak 18. septembra je održana sjednica Skupštine USK na kojoj je, neusvajanjem izvještaja o radu RTV USK, praktično najavljena smjena direktora Izeta Mustafića. Izvještaj je oborila vladajuća koalicija SDA, DF i SBB, uz pomoć dva zastupnika Laburista Fikreta Abdića, koji od početka, iako nezvanično, podržavaju aktuelnu Vladu Huseina Rošića (SDA).Za izvještaj je glasalo svega sedam zastupnika (30 ukupno), odnosno trojica zastupnika SDA Damir Hodžić, Nisvet Jusić i Sanel Mahić, te četiri iz opozicione A SDA Admir Hadžipašić, Samir Abazović, Nedima Zulić i Rasim Pajić.Prema mnogima, direktor Mustafić, kojeg je na tu poziciju predložila SDA, za vrijeme svog mandata postigao je zapažene rezultate. Radnicima su isplaćene sve zaostale plate iz prethodnog perioda, televizija je uspješno implementirala uvođenje digitalnog signala, a uskoro je trebala početi izgradnja i nove zgrade RTV USK.No, kako to obično biva u BiH, dobri rezultati nisu preduslov za ostanak na rukovodećoj poziciji u nekom javnom preduzeću ili ustanovi, već politička podobnost.Nakon što je RTV USK 11. septembra započela sa emitovanjem dokumentarnog serijala "Svi zločini Fikreta Abdića", čije je snimanje trajalo oko godinu dana, započeli su pritisci na menadžment televizije. Takve tvrdnje javno su iznijeli uposlenici televizije."Pojedini zastupnici stranaka koje imaju većinu u Skupštini USK, čast izuzecima, ali i one stranke koje je osnovao istoimeni zločinac, traže da se ista ukine i prestane sa emitovanjem. Naravno ne smiju to javno reći, nego po hodnicima iznose svoje mišljenje, stavove i vrše pritisak na RTV USK. Da vidim kako će isti pogledati u oči majkama, očevima, logorašima, invalidima, djeci poginulih boraca koji su dali živote i svoje zdravlje da oni danas imaju primanja nekoliko hiljada maraka. Ja sam ponosan na svoju kuću i kolege, a vi zastupnici tražite oprost od gotovo 700 šehida, boraca 5. korpusa koji su poginuli na ratištu sa paravojnom vojskom tzv. APZB", napisao je na društvenoj mreži Facebook jedan od uposlenika televizije koji je učestvovao u snimanju serijala.Slične stavove na društvenim mrežama iskazalo je još nekoliko uposlenika RTV USK.S druge strane, kako tvrde u zastupničkom klubu SDA u Skupštini USK, razlog za neusvajanje izvještaja o radu televizije nije serijal o Fikretu Abdiću, već politički dogovor koalicionih partnera."Politička raspodjela pozicija je napravljena skoro prije pola godine kada je formirana koalicija SDA-DF i već se tada znalo koje institucije prema tom konceptu 'pripadaju' kojoj stranci. Između ostalog, televizija je pripala DF-u. To je već tada podijeljeno i to nema nikakve veze sa ovim, nego je igrom slučaja izvještaj o televiziji sada došao na dnevni red Skupštine, a mogao je doći prije dva mjeseca ili tek za mjesec dana. Još prije se znalo da će ovako biti, a što su se stvari ovako poklopile, pa ljudi vade iz konteksta, to nema veze", rekao je za Klix.ba Edin Bašagić, šef kluba zastupnika SDA u Skupštini USK.Prema njegovim riječima, DF je insistirao na onom što se u Skupštini zapravo i desilo."Oni nisu tražili smjenu direktora, već jednostavno da izvještaj 'ne prođe' kako bi imali neke argumente u slučaju da pronađu neko bolje rješenje. To, dakle, ne znači da će oni tražiti njegovu smjenu, što opet nije isključeno. Mi smo zadovoljni radom svog direktora, ali političke odluke se moraju poštovati zbog stabilizacije stanja i većine. Najlakše je destabilizirati većinu i onda bi opet rekli kako kod nas na kantonu ništa ne funkcioniše. Mi smo imali i naše ministre s kojima smo bili jako zadovoljni, pa smo ih morali smijeniti zbog političkih dogovora i odluka koje često nisu jednostavne niti lahke", istakao je Bašagić.No, pojedini zastupnici u Skupštini USK iznose i drugačije stavove. Nijaz Kadirić, koji je nedavno napustio klub SBB-a, kazao nam je da je 'poznato da DF preuzima pozicije laburista'."To tako funkcioniše u stvarnosti i to znaju svi. DF je zvanično dio koalicije, a laburisti zvanično nisu dio koalicije. Zbog toga DF ispregovara sve funkcije za laburiste, pokrivajući ih kao DF-ove, pa se međusobno dogovore kako će", tvrdi Kadirić.I on kaže da ima informacije da je primarni razlog smjene direktora serijal o Fikretu Abdiću."Možda službeno i postoji dogovor između SDA i DF-a, no izgleda je trebalo nešto da 'prelije kap' i da se neke stvari ubrzaju. Na sjednici skupštinske komisije mi smo prihvatili izvještaj direktora Mustafića, a član Laburističke stranke tada je rekao: 'Vidjet ćemo se mi na Skupštini'", govori Kadirić.Kontaktirali smo i Farku Hodžića, predsjednika KO DF USK i zastupnika ove stranke u Skupštini USK, kao i Izeta Mustafića, direktora RTV USK, no nismo uspjeli dobiti komentar na posljednja zbivanja.Inače, Mustafić je na poziciju čelnog čovjeka RTV USK imenovanan kao kadar vladajuće SDA. Tokom agresije na BiH bio je borac 505. Viteške brigade, jedan mu je brat poginuo u borbama protiv Abdićevih snaga, a drugi je bio zamjenik generala Izeta Nanića i nedavno je preminuo. Oba su bili nosioci najvećeg ratnog priznanja "Zlatni ljiljan". Dokumentarni serijal od 13 epizoda u produkciji RTVUSK govori o zločinima počinjenim u Bihaćkom okrugu za vrijeme trajanja Autonomne pokrajine Zapadna Bosna (APZB).Zvaničnu koaliciju u USK čine SDA, DF i SBB, dok dvojica zastupnika Laburističke stranke u Skupštini USK od početka daju podršku koaliciji i aktuelnoj Vladi USK.