Završena sjednica Vijeća ministara BiH: Usvojen program rada za 2017. godinu

Vijeće ministara BiH, uz korekcije na sjednici, usvojilo je svoj Program rada za 2017. godinu, koji sadrži oko 100 razvojno-investicijskih projekata i posvećen je procesu pristupanja EU, ispunjavanju obaveza iz "Partnerstva za mir", kao i daljnjem unapređenju regionalne i međunarodne saradnje.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vijeće ministara BiH, uz korekcije na sjednici, usvojilo je svoj Program rada za 2017. godinu, koji sadrži oko 100 razvojno-investicijskih projekata i posvećen je procesu pristupanja EU, ispunjavanju obaveza iz "Partnerstva za mir", kao i daljnjem unapređenju regionalne i međunarodne saradnje.