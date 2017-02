Završena osma Bosepo olimpijada, najboljima stipendije Burch Univerziteta

U Međunarodnoj srednjoj školi u Sarajevu danas je održana završna ceremonija osme po redu Bosepo olimpijade na kojoj su od ukupno prijavljenih 185 projekata, predstavljena 134 projekta.

U sklopu svojih projekata, učenici osnovnih i srednjih škola iz cijele BiH imali su priliku predstaviti se u kategorijama - inženjering i IT, okoliš, energija, kratki film, juniori i umjetnost.



"To je bila odlična prilika mladim ljudima da se upoznaju, razmjene svoja iskustva i ideje, te da se plasiraju na brojna međunarodna i svjetska takmičenja projekata", poručio je predstavnik Organizacionog odbora Hermin Kapetanović.



Najbolji takmičari iz kategorija inženjering i IT ("CollabSTUDY-Learning revolutionized" – Din Ferizović), okoliš ("Lactase between us" – Selma Fuško i Ema Smajlović) i energija ("The power of gravity" – Anida Šehanović i Lejla Šehanović) također su osvojili i glavnu nagradu: puna stipendija za dodiplomski studij na Internacionalnom Burch univerzitetu, saopćeno je iz Bosna Seme.