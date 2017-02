Bivši direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona Senaid Begić je koristio novac ove ustanove za promociju na izborima, reklamiranje u medijima i kupovinu nagrada.

