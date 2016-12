Zavod za mjeriteljstvo FBiH: Državni institut nam je preuzeo dvije laboratorije, imamo odliv sredstava

Baš kao i prije dvije godine, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine je doveo u nepovoljnu poziciju Zavod za mjeriteljstvo Federacije BiH zbog preuzimanja obaveza koje nisu u njihovoj nadležnosti, izjavio je za Klix.ba direktor federalnog zavoda za mjeriteljstvo Željko Zovko i dodao da se na taj način bilježi odliv sredstava iz federalnog budžeta.

Zovko ističe da Zavod za mjeriteljstvo FBiH prethodnih nekoliko mjeseci djeluje u sklopu Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH te kako je nekoliko dopisa upućeno Vijeću ministara BiH, u kojima se upozorava na koji način djeluje Institut za mjeriteljstvo te kako na sebe preuzimaju obaveze i sklapaju ugovore, što nije prema zakonu."Većina dopisa koje smo uputili Vijeću ministara BiH je naslovljena i na ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića. Godinama se vuče problem nadležnosti Federalnog zavoda za mjeriteljstvo i državnog Instituta za mjeriteljstvo, što se u konačnici odražava na odliv sredstava iz federalnog budžeta. Državni institut za mjeriteljstvo nam je preuzeo dvije ili tri laboratorije s kojima sada radi i to direktno ide u budžet države, iako u tom slučaju nema velike transparentnosti. Direktor Instituta nije mogao sklopiti nikakav ugovor, jer takvo nešto ne postoji kad je riječ o pravnom aspektu. Zavod je angažirao eksperta iz Ureda za zakonodavstvo FBiH i on nam je rekao da je sve urađeno suprotno zakonu", izjavio je Zovko.On tvrdi kako je ekspert ustanovio da se ugovori nisu mogli sklapati s laboratorijama i naplaćivati 20 posto vrijednosti od propisane žigovine. Direktor federalnog zavoda zaključuje kako Institut godinama radi s plemenitim metalima, a što je isključivo nadležnost federalnog i republičkog zavoda.Kako saznajemo, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je već od federalnih vlasti dobio dopise koji govore o preuzimanju nadležnosti Zavoda za mjeriteljstvo FBiH.Kao što smo naveli na početku, prije dvije godine, Zavod za mjeriteljstvo FBiH je pisao i upozoravao Vijeće ministara BiH da direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH donošenjem Pravilnika o vrstama i načinu označavanja mjerila prilikom verifikacije, preuzima njihovu nadležnost donošenja izgleda žigova i druge dokumentacije te proces verifikacije u pojedinim oblastima.Jedanaestog novembra 2014. godine Federalni zavod se žalio Vijeću ministara BiH dopisom u kojem stoji da je direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH Zijad Džemić, bez uvažavanja primjedbi, sugestija i prijedloga entitetskih institucija, donio set novih podzakonskih akata koji nisu u njegovoj nadležnosti, a odnose se na mjerila u zdravstvu.Zavod za mjeriteljstvo FBiH vrši stručne i organizacione poslove iz oblasti mjeriteljstva u Federaciji, donosi tehničke propise o verifikaciji mjerila, vrši ispitivanje i verifikaciju mjerila, osniva odgovarajuće centre za verifikaciju i nadzor mjerila, učestvuje u ostvarivanju, čuvanju, održavanju i upotrebi etalona i referentnih materijala, obavlja etaloniranje i sljedivost etalona i referentnih materijala, vodi odgovarajuće registre na području Federacije, vrši mjeriteljski nadzor upotrebe mjerila i označavanja pakovanih proizvoda i vrši neposrednu kontrolu predmeta od plemenitih metala i njihovo žigosanje.Džemić za Klix.ba ističe kako je jednostavno riječ o neprovođenju državnog zakona i nepoštivanju državne legislative od federalnog i republičkog zavoda. Prema njegovim riječima, Institut je samostalna upravna organizacija koja direktno odgovara Vijeću ministara BiH, a ne bilo kojem ministarstvu, a također nikome nije nadležan."Institut imenuje laboratorije koje provode zadatke iz zakonskog mjeriteljstva. Takvih laboratorija koje mogu vršiti verifikaciju mjerila u BiH ima 25. Entitetski zavodi mogu vršiti nadzor mjerila koja verifikuju te imenovane laboratorije. Entitetski zavodi s druge strane nemaju ništa od opreme niti od dokazanih kompetencija, a kamoli laboratorija za 'vršenje verifikacije' mjerila. To nije ništa drugo do obmanjivanje građana i pravnih osoba, naplaćivanje usluga koje nisu pružene, nelegalno prihodovanje i alokacija izvornih budžetskih prihoda BiH. Dopisi federalnog zavoda upućeni Vijeću ministara BiH nisu stigli nama", kazao nam je Džemić i dodao kako Institut za mjeriteljstvo BiH ima odličnu saradnju s ministarstvom za energetiku, rudarstvo i industriju FBiH koje je nadležno federalnom zavodu za mjeriteljstvo posljednjih nekoliko mjeseci."Osnovni problem federalnog zavoda je što radi prema legistlativi koja nije usklađena s državom i u takvom ambijentu pokušava brojne nedozvoljene radnje. Prema Zakonu o mjeriteljstvu u BiH, jedina nadležnost državnog instituta je imenovanje laboratorija koje mogu raditi verifikaciju u cijeloj BiH. Entitetski zavodi mogu jedino kontrolirati mjerila koja su verifikovana od tih imenovanih laboratorija. Oni mogu raditi verifikaciju samo ukoliko dokažu da imaju laboratoriju, ali je nemaju", zaključuje naš sagovornik.Institut se inače sastoji od tri sektora i pratećih organizacionih jedinica - Sektor za naučno mjeriteljstvo, Sektor za industrijsko mjeriteljstvo i Sektor za zakonsko mjeriteljstvo.Navedena situacija se ne može primjenjivati u entitetu Republika Srpska, s obzirom na to da je verifikovanje definirano Zakonom o mjeriteljstvu RS-a i samo tamošnji stručnjaci mogu provoditi mjerenja.Direktor Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Nikola Đukić za naš portal je izjavio da je njihova nadležnost definirana zakonom o republičkoj upravi, a s druge strane zakonom o metrologiji u BiH i zakonom o metrologiji u RS-u."Kada je riječ o državnom zakonu o metrologiji, njega je nametno visoki predstavnik BiH i napravljen je tako da se može tumačiti na više načina. Član 4. stav 3. kaže da entitetske institucije za metrologiju pod okriljem Vlade FBiH i RS-a vrše prvu i narednu verikaciju mjernih instrumenata koji su uspješno prošli proceduru ocjenjivanja usaglašenosti. U RS-u je samo republički Zavod nadležan kao institucija i niko drugi, dok u Federaciji nije baš tako", kazao je Đukić i pojasnio kako je Zakonom o metrologiji u RS-u definirano da je jedini žig koji se postavlja na mjerila republički žig, a ukoliko se na mjerilu pronađe neadekvatan žig - propisane su jasne kazne.Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić za naš portal je potvrdio kako postoje određene nesuglasice između predstavnika Instituta i federalnog zavoda za mjeriteljstvo te pojasnio kako je nekoliko puta pokušavao održati sastanke kako bi se usaglasile nadležnosti."U prethodnom periodu je došlo do određenih sukoba između Instituta i Zavoda za mjeriteljstvo. Državnim zakonom o mjeriteljstvu su jasno propisane ingerencije čime se treba baviti Institut na državnom nivou. Federalni zakon mora biti usaglašen s državnim i dobiti pozitivna mišljenja direktora Instituta kako bi išao u proceduru, a isto to važi i za RS. Došlo je do problema na relaciji dva direktora jer RS do sada nije primjenjivao određene stvari, odnosno nije htio raditi kako je definirano državnim zakonom. Federalni zakon se zatim prilagođavao novim pravilima i slično", istakao je ministar Džindić.O dopisima koje je uputio Zavod za mjeriteljstvo FBiH, Vijeće ministara BiH se još uvijek nije očitovalo.Izmjene i dopune Zakona o mjeriteljstvu u FBiH se trebaju donijeti radi približavanja zakonodavstva Evropskoj uniji u pogledu usaglašenosti s tehničkim propisima i evopskim postupcima normizacije, mjeriteljstva, akreditacije i ocjenjivanja usaglašenosti, kao i radi usklađivanja s reformom u oblasti prekršaja.Donošenjem ovog zakona kojim se preciznije definiraju odnosi i nadležnosti njegovog provođenja poboljšala bi se efikasnost u radu Zavoda u oblasti zakonskog mjeriteljstva.