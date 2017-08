Zavod Pazarić neće primati kurbansko meso od fizičkih lica

Kurban-bajram 2016. godine

JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić obavijestio je sugrađane i prijatelje da povodom Kurban-bajrama koji se ove godine obilježava od 1. do 4. septembra, nisu u mogućnosti vršiti prijem kurbanskog mesa od fizičkih lica.

"Meso će se primati samo od objekata koji su u skladu sa zakonskim propisima registrovani za klanje i promet životinjskog mesa, te posjeduju urednu dokumentaciju odnosno potvrdu o veterinarsko- zdravstvenom pregledu životinje prije klanja, te ispravnosti mesa poslije klanja. JU Zavod Pazarić će primiti najviše pet tona mesa shodno materijalno-tehničkim uvjetima koje Ustanova posjeduje za propisno skladištenje sirovoga mesa u hladnjače, te nemogućnosti raspolaganja viškom dobivenoga mesa", saopćeno je iz Zavoda Pazarić.



Građani koji žele izvršiti uplatu u novcu na ime kurbana, a koji će se namjenski utrošiti za potrebe ishrane korisnika, mogu to učiniti na slijedeće račune:



Za uplate iz BiH

3389002208236438 UniCredit Bank

1610000046700079 Raiffeisen banka



Za uplate iz inostranstva

Bank name: UniCredit Bank BiH

IBAN: BA39 3389002208236438

SWIFT: UNCRBA22



Svrha uplate: Kurban za 2017.

Primalac: JU Zavod Pazarić, Resnik bb. 71243 Pazarić



"Zahvaljujemo se svim našim sugrađanima i prijateljima koji su do sada poklanjanjem kurbanskog mesa pomagali korisnicima Ustanove, uz želje da ovaj Kurban-bajram bude razlogom ispunjenja najljepšim osjećanjima radosti i zadovoljstva", poručili sui z Zavoda Pazarić.