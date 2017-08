Četiri ambulante porodične medicine na području grada Banja Luka će u narednom periodu najvjerovatnije biti zatvorene.

To je najavio menadžment Doma zdravlja u Banjoj Luci, a svojevrsna potvrda je stigla i nakon sastanka direktorice te zdravstvene ustanove Gordane Tešanović sa rukovodstvom Administrativne službe grada Banja Luka.



Obrazloženje je slično onome koje je dato za zatvaranje 15 područnih petorazrednih škola u RS – nedovoljan broj registrovanih građana u tim ambulantama.



Konkretno, radi se o ambulantama u Mjesnoj zajednici Česma-Ada sa 879 korisnika, Paprikovcu sa 1011, Kuljanima sa 1055 i Motikama sa 494.



“Cilj nam je da ne dođe do gašenja ambulanti već do podizanja nivoa zdravstvene zaštite na viši nivo. Osim toga, mi imamo probleme i u pogledu sredstava za rad, u pitanju su sanitetska vozila i stomatološke mašine, tako da u narednom periodu moramo naći rješenja na ove probleme“, rekla je Tešanović.



Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Zoran Talić je apelovao na građane da se u većem broju prijave u pomenute područne ambulante.



“Apelujemo na građane da se doregistruju kako ne bi došlo do gašenja, neophodno je da se na tom planu angažuju i savjeti mesnih zajednica“, naglasio je Talić.



Tragom informacija o zatvaranju obišli smo područnu ambulantu na Paprikovcu. Ambulanta je nevelika u prostoru, ali u potpunosti renovirana i naizgled raspolaže sa svim neophodnim medicinskim inventarom. Dežurna doktorica nije željela pred objektiv, ali iz neformalnog razgovora sa njom i sestrom na prijemnom šalteru smo čuli da bi bilo šteta zatvarati ambulantu, pogotovo zbog činjenice da su se građani Paprikovca već navikli da zdravstvene usluge i pomoć dobiju u svojoj mjesnoj zajednici.



Njihovo mišljenje dijeli i Vaso Milišić koji je registrovan ovdje. Smatra da bi se zatvaranje najviše odrazilo na staru populaciju.



“Svi oni koji gravitiraju ovoj ambulanti, a to su najviše stari i bolesni, ali i djeca, morali bi tražiti alternativnu ambulantu. Mislim da im ovo nije dobar način da uštede novac, ako im je to cilj, pogotovo što kažu da je ovdje registrovano oko 1.000 ljudi, a ja imam podatak da ih ima i 1.300 registrovanih, što znači da se ne slažu zvanični i nezvanični podaci. Nema drugog obrazloženja osim toga da oni žele da uštede novac tako što će zatvoriti ove lokalne ambulante, ali meni uopšte nije jasno zbog čega su ulagali novac i gradili nove ambulante porodične medicine u pojedinim mjestima, a one im sada stoje prazne“, pita se Vaso.



On je također zadovoljan i odnosom osoblja, ljekara i medicinskih sestara prema pacijentima.



“Što se tiče osoblja ovo je sigurno jedna od najboljih ambulanti u gradu, ljubazni su, koretni, rade svoj posao, pošto sam bio u više ambulanti porodične medicine, tvrdim da je ovo jedna od najboljih“, rekao nam je Vaso.



Bivši ministar zdravlja i socijalne zaštite RS doktor Slobodan Stanić za Klix.ba naglašava da kod nas ne postoji ni stvarna i jasnu mrežu bolničkih kapaciteta, a kamoli mrežu ambulanti porodične medicine.



“U pravljenje plana i mreže ambulanti porodične medicine uključeno je i resorno ministarstvo i lokalna zajednica, a u projektu koji je vođen preko Svjetske banke uzeta su sredstva da se te ambulante opremaju i da se stave u funkciju, da bi se sada, nakon stavljanja u funkciju, otkrilo da one nisu potrebne. Podsjećam na to i da je grad Banja Luka ranije dao saglasnost za otvaranje tih ambulanti što znači da nije dovoljno procijenio i uradio studiju njihove opravdanosti. Međutim, ponovo se bavimo marginalnim pitanjima jer reforma zdravstvenog sistema mora početi od glave, odnosno od ministarstva, preko Fonda zdravstvenog osiguranja, do bolničkog sektora i tek na kraju ambulanti porodične medicine, ali kod nas sve ide naopako. Ambulante porodične medicine da poboljšaju protok, ali ako u njima nemamo adekvatnu laboratoriju, ako građanin tu ne može nabaviti neki lijek, on onda odlazi prema centru grada i registruje se u nekoj centralnoj ambulanti, gdje ima i laboratoriju, i apoteku, i sve ostalo“, kaže Stanić.



Stanić dodaje da koncept porodične medicine kod nas nije zaživio na adekvatan način, odnosno da je zaživio na haotičan način, o čemu svjedoči i sljedeći apsurd.



“Očekujem da će uslijediti i gori slučajevi, gdje će propasti ulaganja koja su bila u ovaj sektor. Jer postoje, zapravo, dva projekta finansiranja mreže porodičnih ambulanti, jedan je završen, a sada je u toku drugi. Šta to znači, to znači da oni gase pojedine ambulante, a istovremeno renoviraju neke druge u višemilionskim iznosima“, rekao je Stanić.



Menadžment Doma zdravlja u Banjoj Luci je također saopštio da ne planira zatvaranje ambulante u MZ Petrićevac jer je u ovoj ambulanti registrovano 6.428 građana kod četiri tima porodične medicine, što ispunjava standarde i normative Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.