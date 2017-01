Zatražena obustava postupka nakon ubistva Seada Durakovića

Odbrana Seada Fazlića, koji je nepravosnažno osuđen na šest mjeseci zatvora zbog protuzakonitog posredovanja pri zapošljavanju, zatražila je da postupak bude obustavljen zbog smrti prvooptuženog Seada Durakovića.

Sead Duraković

Odbrana Seada Fazlića, koji je nepravosnažno osuđen na šest mjeseci zatvora zbog protuzakonitog posredovanja pri zapošljavanju, zatražila je da postupak bude obustavljen zbog smrti prvooptuženog Seada Durakovića.

Fazlićev advokat Ibrahim Kadić je pojasnio da je njegov klijent proglašen krivim za pomaganje, a da je glavni izvršilac djela Duraković ubijen. Prema njegovim riječima, nije moguće da neko bude proglašen krivim za pomaganje ako nema glavnog izvršioca djela.



“U ovom slučaju nemamo samostalnog djela... Moj klijent je bio poštar, prenosio je kovertu od jedne osobe do druge... nema nikakvog umišljaja”, rekao je Kadić.



On je dodao da, ukoliko Vijeće ne obustavi postupak protiv njegovog klijenta, trebalo bi mu izreći oslobađajuću presudu ili postupak vratiti na ponovno suđenje.



Tužilac Kasim Halilčević kazao je da je Fazlić proglašen krivim i da smrt Durakovića ne mijenja “njegovu pravnu situaciju”.



“Prvostepena presuda je zakonita i pravična i predlažem ovom vijeću da je potvrdi”, rekao je tužilac.



Sud BiH je početkom novembra proglasio Seada Durakovića krivim za protuzakonito posredovanje prilikom zapošljavanja i osudio ga na tri godine zatvora, dok je Sead Fazlić osuđen kao pomagač na šest mjeseci zatvora.



Duraković je proglašen krivim što je kao visokopozicionirani oficir u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (OS BiH) od 2011. do 2014. godine obećavao osobama da će ih zaposliti kao oficire i vojnike u OS-u BiH, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi.



Kako se navodi u presudi, Duraković je zahtijevao iznose od 500 do 2.500 konvertibilnih maraka (KM), a niko od oštećenih nije primljen u OS BiH. Fazlić je proglašen krivim da je u dva navrata nosio kovertu s novcem od osobe kojoj je Duraković obećao zaposlenje za njegovog sina.



Nakon izricanja presude, sredinom decembra, Duraković je ubijen na području Bihaća.



Apelaciono vijeće će odluku o žalbi Fazlićeve Odbrane donijeti naknadno, objavio je BIRN BiH.