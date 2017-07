Zastupnici SNSD-a se vratili na sjednicu Parlamenta BiH kako bi branili Nikolu Špirića

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Zastupnici SNSD-a vratili su se na sjednicu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH kojom predsjedava Šefik Džaferović kako bi se bunili zbog toga što je na dnevni red stavljena smjena Nikole Špirića (SNSD) iz Zajedničke komisije za nadzor nad Obavještajno-sigurnosnom agencijom (OSA) BiH.

Šef Klub zastupnika SNSD-a Staša Košarac izjavio je da je inicijativa za smjenom Nikole Špiriće utemeljena na medijskim tvrdnjama jer se Komisija za nadzor nad OSA-om još uvijek se nije izjasnila o tome da li je Špirić uputio lažne zaključke. On je kazao da SNSD zna šta pričaju zaposlenici iz Republike Srpske koji rade u OSA-i i kako se oni osjećaju.



Zastupnica SNSD-a Dušanka Majkić rekla je da Parlamentarna skupština BiH nikada nije imali manji kredibilitet nego što ga ima danas, odnosno u ovom sazivu. Kako kaže, parlamentarci radi samo na tome kako će koga ocrniti.



Ona je kazala da je Špirić problem zbog kompetencije jer je OSA dugo vremena bila bez kontrole. Neke zastupnike optužila je da samo čitaju medije i ništa drugo te da na tome temelje svoje stavove. Dodala je da se pred parlamentarcima ne nalazi izvještaj o radu Komisije za nadzor nad OSA-om ističući da OSA vrši nadzor na Komisijom, a ne obrnuto.



OSA-u je optužila da je pod direktnom kontrolom SDA i SDS-a te da ne zna kuda će to dovesti BiH. Kako kaže pitanje smjene Nikole Špirića može postaviti samo neko ko ima konkretne dokaze. Iznijela je tvrdnje i da postoje mnoge kritike na rad OSA-e.



Riječ je uzeo i SNSD-ov zastupnik Lazar Prodanović rekao je da Zastupnički dom PSBiH sam sebe degradira raspravljanjem o smjeni Nikole Špirića.



Predsjedavajući Komisije za nadzor nad OSA-om Nikola Špirić rekao je da ne postoji nijedan obavještajni sektor u Evropi koji nema parlamentarni nadzor. Kako kaže, najmanji je problem da li će on predsjedavati Komisijom.



Istakao je da OSA ne može bit agencija u službi političkih stranaka i pripreme terena za izbore. On smatra da direktor OSA-e ne može zabraniti glavnom inspektoru da sprovodi interne istrage.



Špirić je rekao da je na jučerašnjoj sjednici čuo najružnije tvrdnje o rukovodstvu entiteta Republike Srpske. On je potvrdio da su sporni zaključci usvojeni sa pet glasova "za". Parlamentarcima je poručio da će ih stići obavještajni sektor ako ne počnu vršiti nadzor nad OSA-om.