Zašto se vozimo dotrajalim autobusima: Nema novca za nove ili je zakazala kontrola ispravnosti?

Foto: Arhiv/Klix.ba

Neispravni uređaji za rashlađivanje ili zagrijavanje, prljava sjedišta s neudobnim naslonima i, najgore od svega, kvarovi zbog kojih se po hladnim ili vrelim danima mora čekati dolazak ispravnog autobusa - sve to iskusili su putnici, posebno oni koji putuju na dužim relacijama, iz jednog kraja BiH u drugi.

