Započela rekonstrukcija Velike aleje na Ilidži

Općina Ilidža započela je rekonstrukciju Velike aleje. Radove izvodi KJKP Rad, a rekonstrukcija se vrši na dužini od 3,5 kilometara i širini 3,2 metra.

Vrijednost radova je 25.000 KM, a njihov završetak se očekuje do 20. augusta.



Velika aleja je atraktivno šetalište koje od banjskog kompleksa na Ilidži vodi do najpopularnijeg sarajevskog izletišta, Vrela Bosne. Šetalište dugačko oko 3,5 kilometra oivičeno je sa oko 3.000 stabala kestena i platana starih više od stotinu godina.



Aleja se nalazi u podnožju planine Igman, pa je temperatura tamo uvijek nešto niža od one u gradu, što ovu lokaciju čini idealnom za bijeg od vrućine tokom vrelih ljetnih dana.