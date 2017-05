Mostarci se na različite načine opraštaju od pet svojih sugrađana, tragično preminulih u subotnjoj avionskoj nesreći. Na svoj način uradio je to i Centar za mir Mostar, prigodnim zatamnjivanjem ovog najprepoznatljivijeg simbola Mostara.

Mostarci se na različite načine opraštaju od pet svojih sugrađana, tragično preminulih u subotnjoj avionskoj nesreći. Na svoj način uradio je to i Centar za mir Mostar, prigodnim zatamnjivanjem ovog najprepoznatljivijeg simbola Mostara.

Okupljeno mnoštvo očekivalo je kako je to bilo i najavljeno tužnu, tamnu siluetu Starog mosta, ali kad se koju minutu poslije 21 sat pojavilo i pet zvijezda sve je dobilo dodatnu težinu, tuge i poštovanja.Stari most je uvijek nosio poruku vremena, a ovih dana ona je tužna, teško da tužnija može biti.Jedna je to od najtežih avionskih nesreća u historiji naše zemlje, a sigurno i najbolnija tragedija poslije rata u gradu Mostaru.Sutra je predviđena komemoracija, kao i sahrana preminulo troje djece.