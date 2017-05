Alarmantno stanje u kojem se nalazi Dječji dom "Egipatsko selo" mjesecima brine građane Mostara, nova direktorica na sve načine proba poboljšati zatečeno stanje, a današnja humanitarna akcija inicirana od udruženja "Zajedno za naš grad" jedan je od koraka u tom pravcu.

Alarmantno stanje u kojem se nalazi Dječji dom "Egipatsko selo" mjesecima brine građane Mostara, nova direktorica na sve načine proba poboljšati zatečeno stanje, a današnja humanitarna akcija inicirana od udruženja "Zajedno za naš grad" jedan je od koraka u tom pravcu.

Akciju su podržale brojne mostarske javne i nevladine organizacije, udruženja, kao i ugledni pojedinci, a okupila je više od 150 volontera.



O stanju u kakvom se nalazi institucija koju vodi govorila nam je Dalida Demirović, njegova nova direktorica. Dječji dom brine se o 35 djece, ali je stanje objekata prije dvadeset godina izgrađenog sela, kao i njegove finansije daleko od poželjnog.



"Ovo je javna institucija, ali je specifično to da sredstva od osnivača koja dobivamo, a to je Grad Mostar, kao i od Centara za socijali rad, nedovoljna da bi funkcionisali. Svaki mjesec nam nedostaje oko četiri hiljade maraka da bismo pokrili osnovne troškove", kazuje nam direktorica Demirović, naglašavajući da djeca ovdje borave 24 sata dnevno, da je ovo njihova kuća.



Dječji dom brine se o djeci između 3 i 21 godine starosti, a sada je kako nam govori Dalida Demirović u fazi integracije želeći privući građane Mostara, posebno mlade ljude, da dođu i provode vrijeme ovdje, jer štićenicima "Egipatskog sela", nisu potrebna samo materijalna sredstva već i ljubav, druženje, prijateljstvo, sa vršnjacima i građanima Mostara.



"Mnogo toga treba urediti, nikad se nije ulagalo u tekuće održavanje, gromobrani na objektima gdje žive djeca nisu uzemljeni, vatrogasni aparati nisu napunjeni i provjereni, nedostaje mnogo toga", kazala nam je direktorica Demirović.



"Zajedno za naš grad" današnjom akcijom želi pomoći novoj direktorici "Egipatskog sela" na savladavanju nagomilanih problema, kazao na je predsjednik ove organizacije Nermin Mehić.



"Naše akcije su spontane, uvijek pomažemo djeci bez roditelja, danas smo tu da uradimo koliko možemo na uređenju prostora. Hvala svim školama i organizacijama koje su se odazvale, drugi put će nas biti još više", kazao je Mehić.



Osnovna škola "Mujaga Komadina" uvijek je prisutna kad su humanitarne akcije u pitanju, njen direktor Semir Šejtanić mišljenja je da se šira društvena zajednica treba još aktivnije uključiti u rješavanje ovog problema.



"Ovdje je ipak mali broj djece, a građani našeg grada mogu da urade mnogo, obaveza svih nas je da se uključimo u rješavanje ovakvih problema. Naši učenici su odlučili da se pridruže ovoj akciji, da se druže sa djecom, da se ona osjećaju prihvaćena u društvu, ali ćemo dati svoj doprinos čišćenju ovog kampusa koji ponovo može biti lijep i uređen", kazao nam je direktor Šejtanić, navodeći da zna kako građani pomažu samoinicijativno, ali nedostaje sistem koji će olakšati rad ove institucije.



To što neko nema oca ili majke ne znači da će biti problem u društvu, dužnost zajednice je da mu omogući jednostavniji život, kvalitetan odgoj i obrazovanje, mogućnost da izraste u kvalitetnog člana naše zajednice, dodao je Šejtanić.



Kad su neke humanitarne akcije u pitanju ne može to proći bez bokserskog šampiona Damira Belje. Beljo je svratio da pomogne, pozdravi volontere i štićenike Dječijeg doma, te produžio na operaciju lakta u Dubrovnik. Kazao nam je da će uvijek podržati akcije koje se rade za dobro malih i običnih ljudi, dobro grada Mostara.



Akciji su se odazvale mostarske osnovne škole "Mujaga Komadina" i Zalik, plesni studiji Flash i Mo-Stars, Mostarske mažoretkinje, te brojni drugi.