Od preuzimanja mandata do 27. oktobra 2017. godine članovi Predsjedništva BiH službeno su posjetili 91 zemlju. Najviše je putovao član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić, a najmanje član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović.

Od preuzimanja mandata do 27. oktobra 2017. godine članovi Predsjedništva BiH službeno su posjetili 91 zemlju. Najviše je putovao član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić, a najmanje član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović.

Službena putovanja Mladena Ivanića:

2014. godina (ukupno tri zemlje): Republika Koreja (Seul, jedno putovanje), Belgija (Brisel, jedno putovanje) i Srbija (Beograd, jedno putovanje).



2015. godina (ukupno 14 zemalja): Hrvatska (Zagreb, jedno putovanje), Srbija (Beograd, četiri putovanja), Crna Gora (Budva, jedno putovanje), Bugarska (Sofija, dva putovanja), Slovenija (Ljubljana, jedno putovanje), Slovenija (Portorož, jedno putovanje), Belgija (Brisel, jedno putovanje), Srbija (Novi Sad, jedno putovanje), Luksemburg (jedno putovanje), Turska (Istanbul i Galipolje, jedno putovanje), Rusija (Moskva, jedno putovanje), Slovačka (Bratislava, jedno putovanje), Azerbejdžan (Baku, jedno putovanje), Hrvatska (Pakrac, jedno putovanje), Francuska (Strazbur, jedno putovanje), Grčka (Atina, jedno putovanje) i Španija (Madrid, jedno putovanje).



Moskva



2016. godina (ukupno 10 zemalja): Hrvatska (Karlovac, jedno putovanje), Azerbejdžan (Baku, jedno putovanje), Maroko (Dakhla i Casablanca, jedno putovanje), Makedonija (Skoplje, dva putovanja), Turska (Istanbul, jedno putovanje), Belgija (Brisel, dva putovanja), Srbija (Beograd, dva putovanja), Andora (Andora la Vella, jedno putovanje), Hrvatska (Jadovno, jedno putovanje), Hrvatska (Jasenovac, jedno putovanje), Hrvatska (Pakrac, jedno putovanje), Afganistan (Kabul i Bagram, jedno putovanje), Njemačka (Berlin, jedno putovanje) i Hrvatska (Dubrovnik, jedno putovanje).



2017. godina (ukupno 11 zemalja): Srbija (Beograd, šest putovanja), Izrael (Jerusalem, jedno putovanje), Palestina (Ramala, jedno putovanje), Slovenija (Planica, jedno putovanje), Malta (jedno putovanje), Turska (Istanbul, jedno putovanje), Makedonija (Skoplje, dva putovanja), Hrvatska (Jasenovac, dva putovanja), Bugarska (Sofija, jedno putovanje), Belgija (Brisel, jedno putovanje), Hrvatska (Dubrovnik, jedno putovanje) i Hrvatska (Jadovno, jedno putovanje) Republika Koreja (Seul, jedno putovanje), Belgija (Brisel, jedno putovanje) i Srbija (Beograd, jedno putovanje).Hrvatska (Zagreb, jedno putovanje), Srbija (Beograd, četiri putovanja), Crna Gora (Budva, jedno putovanje), Bugarska (Sofija, dva putovanja), Slovenija (Ljubljana, jedno putovanje), Slovenija (Portorož, jedno putovanje), Belgija (Brisel, jedno putovanje), Srbija (Novi Sad, jedno putovanje), Luksemburg (jedno putovanje), Turska (Istanbul i Galipolje, jedno putovanje), Rusija (Moskva, jedno putovanje), Slovačka (Bratislava, jedno putovanje), Azerbejdžan (Baku, jedno putovanje), Hrvatska (Pakrac, jedno putovanje), Francuska (Strazbur, jedno putovanje), Grčka (Atina, jedno putovanje) i Španija (Madrid, jedno putovanje).Hrvatska (Karlovac, jedno putovanje), Azerbejdžan (Baku, jedno putovanje), Maroko (Dakhla i Casablanca, jedno putovanje), Makedonija (Skoplje, dva putovanja), Turska (Istanbul, jedno putovanje), Belgija (Brisel, dva putovanja), Srbija (Beograd, dva putovanja), Andora (Andora la Vella, jedno putovanje), Hrvatska (Jadovno, jedno putovanje), Hrvatska (Jasenovac, jedno putovanje), Hrvatska (Pakrac, jedno putovanje), Afganistan (Kabul i Bagram, jedno putovanje), Njemačka (Berlin, jedno putovanje) i Hrvatska (Dubrovnik, jedno putovanje).Srbija (Beograd, šest putovanja), Izrael (Jerusalem, jedno putovanje), Palestina (Ramala, jedno putovanje), Slovenija (Planica, jedno putovanje), Malta (jedno putovanje), Turska (Istanbul, jedno putovanje), Makedonija (Skoplje, dva putovanja), Hrvatska (Jasenovac, dva putovanja), Bugarska (Sofija, jedno putovanje), Belgija (Brisel, jedno putovanje), Hrvatska (Dubrovnik, jedno putovanje) i Hrvatska (Jadovno, jedno putovanje)

Službena putovanja Dragana Čovića:

2014. godina (ukupno jedna zemlja):Vatikan (jedno putovanje)



2015. godina (ukupno 11 zemalja): Hrvatska (Zagreb, tri putovanja), Austrija (Bleiburg, jedno putovanje), Belgija (Brisel, četiri putovanje), Hrvatska (Kinin, jedno putovanje), Crna Gora (Tivat, jedno putovanje), Austrija (Beč, jedno putovanje), Kina (Peking, jedno putovanje), Sjedinjene Američke Države (New York, jedno putovanje), Španija (Madrid, jedno putovanje), Malezija (Kuala Lumpur, jedno putovanje), Vatikan (jedno putovanje), Saudijska Arabija (Rijad, jedno putovanje) i Turska (Ankara, jedno putovanje).



New York



2016. godina (ukupno sedam zemalja):Hrvatska (Zagreb, četiri putovanja), Belgija (Brisel, jedno putovanje), Francuska (Lourdes, jedno putovanje), Njemačka (Frankfurt, jedno putovanje), Hrvatska (Sinj, jedno putovanje), Crna Gora (Podgorica, jedno putovanje), Albanija (Tirana, jedno putovanje) i Makedonija (Ohrid, jedno putovanje).



2017. godina (ukupno 11 zemalja): Hrvatska (Zagreb, sedam putovanja), Hrvatska (Vukovar, jedno putovanje), Hrvatska (Sinj, jedno putovanje), Austrija (Bleiburg, jedno putovanje), Vatikan (jedno putovanje), Slovenija (Brdo kod Kranja, jedno putovanje), Holandija (Den Hag, jedno putovanje), Belgija (Brisel, dva putovanja), SAD (Chicago, jedno putovanje), SAD (New York, jedno putovanje), Hrvatska (Split, jedno putovanje), Njemačka (Štutgart, jedno putovanje), Srbija (Beograd, jedno putovanje), Francuska (Strazbur, jedno putovanje) i Estonija (Talin, jedno putovanje). Vatikan (jedno putovanje)Hrvatska (Zagreb, tri putovanja), Austrija (Bleiburg, jedno putovanje), Belgija (Brisel, četiri putovanje), Hrvatska (Kinin, jedno putovanje), Crna Gora (Tivat, jedno putovanje), Austrija (Beč, jedno putovanje), Kina (Peking, jedno putovanje), Sjedinjene Američke Države (New York, jedno putovanje), Španija (Madrid, jedno putovanje), Malezija (Kuala Lumpur, jedno putovanje), Vatikan (jedno putovanje), Saudijska Arabija (Rijad, jedno putovanje) i Turska (Ankara, jedno putovanje).Hrvatska (Zagreb, četiri putovanja), Belgija (Brisel, jedno putovanje), Francuska (Lourdes, jedno putovanje), Njemačka (Frankfurt, jedno putovanje), Hrvatska (Sinj, jedno putovanje), Crna Gora (Podgorica, jedno putovanje), Albanija (Tirana, jedno putovanje) i Makedonija (Ohrid, jedno putovanje).Hrvatska (Zagreb, sedam putovanja), Hrvatska (Vukovar, jedno putovanje), Hrvatska (Sinj, jedno putovanje), Austrija (Bleiburg, jedno putovanje), Vatikan (jedno putovanje), Slovenija (Brdo kod Kranja, jedno putovanje), Holandija (Den Hag, jedno putovanje), Belgija (Brisel, dva putovanja), SAD (Chicago, jedno putovanje), SAD (New York, jedno putovanje), Hrvatska (Split, jedno putovanje), Njemačka (Štutgart, jedno putovanje), Srbija (Beograd, jedno putovanje), Francuska (Strazbur, jedno putovanje) i Estonija (Talin, jedno putovanje).

Službena putovanja Bakira Izetbegovića:

2014. godina: Izetbegović nije imao službenih putovanja .



2015. godina (ukupno četiri zemlje):Saudijska Arabija (Rijad, jedno putovanje), Turska (Istanbul, jedno putovanje), Velika Britanija (London, jedno putovanje), Belgija (Brisel, jedno putovanje) i Turska (Ankara, jedno putovanje).



2016. godina (ukupno osam zemalja): Turska (Istanbul, pet putovanja), Turska (Kayseri, jedno putovanje), Bugarska (Sofija, jedno putovanje), Poljska (Varšava, jedno putovanje), SAD (New York, jedno putovanje), Hrvatska (Zagreb, jedno putovanje), Srbija (Novi Pazar, jedno putovanje), Belgija (Brisel, jedno putovanje) i Iran (Teheran, jedno putovanje).



London



2017. godina (ukupno pet zemalja): Francuska (Strazbur, jedno putovanje), Hrvatska (Zagreb, jedno putovanje), Kazahstan (Astana, jedno putovanje), Italija (Cadanabbia, jedno putovanje), Turska (Istanbul, dva putovanja), Turska (Ankara i Sanlifru, jedno putovanje). Izetbegović nije imao službenih putovanja .Saudijska Arabija (Rijad, jedno putovanje), Turska (Istanbul, jedno putovanje), Velika Britanija (London, jedno putovanje), Belgija (Brisel, jedno putovanje) i Turska (Ankara, jedno putovanje).Turska (Istanbul, pet putovanja), Turska (Kayseri, jedno putovanje), Bugarska (Sofija, jedno putovanje), Poljska (Varšava, jedno putovanje), SAD (New York, jedno putovanje), Hrvatska (Zagreb, jedno putovanje), Srbija (Novi Pazar, jedno putovanje), Belgija (Brisel, jedno putovanje) i Iran (Teheran, jedno putovanje).Francuska (Strazbur, jedno putovanje), Hrvatska (Zagreb, jedno putovanje), Kazahstan (Astana, jedno putovanje), Italija (Cadanabbia, jedno putovanje), Turska (Istanbul, dva putovanja), Turska (Ankara i Sanlifru, jedno putovanje).

Zajednička putovanja sva tri člana Predsjedništva BiH:

2014. godina: Nije bilo zajedničkih putovanja aktuelnog saziva Predsjedništva BiH.



2015. godina (ukupno tri zemlje): Hrvatska (Zagreb, dva putovanja), Slovenija (Ljubljana, jedno putovanje) i Srbija (Beograd, jedno putovanje).



2016. godina (ukupno dvije zemlje): Hrvatska (Zagreb, jedno putovanje) i Njemačka (Berlin, jedno putovanje).



2017. godina (ukupno jedna zemlja): Srbija (Beograd, jedno putovanje)

Javnost u BiH posljednjih mjeseci spekuliše o ekonomskoj opravdanost službenih putovanja državnih funkcionera u strane zemlje s obzirom na to da se međunarodni položaj naše zemlje ni na koji način nije popravio u međunarodnoj zajednici.Prvi na tapeti se našao ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak od kojeg su državni parlamentarci tražili da objasni poentu silnih putovanja na kojima je bio od trenutka preuzimanja mandata.Povodom priče o službenim putovanjima, od Predsjedništva BiH tražili smo da nam dostavi informacije o tome koje su sve zemlje i gradove te koliko puta od preuzimanja dužnosti do 27. oktobra 2017. godine posjetili članovi Predsjedništva BiH Mladn Ivanić, Bakir Izetbegović i Dragan Čović.Zanimljivo je da je ministar vanjskih poslova BiH u 2017. godini, prema podacima sa službene web stranice Ministarstva vanjskih poslova BiH, obišao više zemalja od sve trojice članova Predsjedništva BiH zajedno. Naime, Crnadak je tokom manje od deset mjeseci 2017. godine imao 44 različita putovanja, odnosno posjete drugim državama, dok su Čović, Izetbegović i Ivanić imali ukupno tek 27 posjeta.Od 2014. godine do početka novembra 2017. Ivanić je imao ukupno 38 službenih putovanja, Čović 30 službenih putovanja, a Izetbegović tek 17 službenih putovanja. Pored toga, tri člana Predsjedništva BiH imala su još šest zajedničkih putovanja.U spisak koji smo dobili iz Predsjedništva BiH nije uračunato službeno putovanje Čovića Novom Zelandu, od 29. do 31. oktobra 2017. godine, i Australiji, od 31. oktobra do 8. novembra 2017. godine.U nastavku pogledajte koje su tačno zemlje i gradove obišli članovi Predsjedništva BiH od 2014. godine. U većini slučajeva riječ je o putovanjima za koja se ne zna da li su imali ikakvu svrhu po interese BiH i njenih građana.Podaci Predsjedništva BiH govore da je član Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović najviše službeno putovao u susjednu Hrvatsku (19 puta), član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić u susjednu Srbiju (14 puta), a član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović u Tursku (10 puta).