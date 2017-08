Dvadesetak predstavnika Pokreta Restart i odbornika u Skupštini grada Banja Luka izvelo je danas na Trgu Krajine u Banjoj Luci performans na kojem su rekli da su do sada prikupili 3.000 potpisa protiv kupovine luksuznih vozila za potrebe Vlade RS i ostalih javnih institucija u ovom entitetu.

"Ovaj broj 3 ispred oznake Audija govori da je za tri dana tri hiljade građana potpisalo peticiju protiv kupovine luksuznih vozila. To znači da misle isto kao i mi, da luksuz treba da se ograniči, a povećaju izdvajanja za naše građane. Svaka borba se isplati, pa tako i naša, jer je ministar vanjskih poslova Igor Crnadak odustao od kupovine vozila vrijednog 100.000 KM, a gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić od kupovine vozila vrijednog 125.000 KM, što znači da smo uštedjeli 225.000 KM. Očekujemo da i naši ministri Dane Malešević i Predrag Gluhaković odustanu, čime bi uštede bile još veće", poručio je sa skupa odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka Draško Stanivuković.



Predsjednik Pokreta Restart Stefan Blagić je naglasio da, osim što su prikupili 3.000 potpisa za tri dana, nastavljaju raditi i narednih dana, u ostalim gradovima RS.



"Želimo sakupiti koliko je moguće više potpisa kako bismo poslali jasnu poruku. U utorak ćemo Vladi predati te potpise, dajemo im određeni rok da postupe po našim zahtjevima, u suprotnom ćemo poduzeti radikalnije mjere, a to su opet protesti", naveo je Blagić.



Do sada su četiri zastupnika Narodne skupštine RS potpisala peticiju, ali nijedan ministar to nije učinio. Također, nijedan odbornik Skupštine grada Banja Luka nije do sada potpisao peticiju, kao ni gradonačelnik Banje Luke.