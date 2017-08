Za izazivanje požara u Livanjskom kantonu kazne od 500 do 10.000 KM

Foto: Arhiv/Klix.ba

Komandant štaba Civilne zaštite Livanjskog kantona Ivan Jozić donio je Zaključak kojim se zabranjuje uništavanje suhe trave, korova, rastinja i strništa paljenjem vatre na otvorenim prostorima, poljoprivrednom zemljištu, pašnjacima i izletištima.

Komandant štaba Civilne zaštite Livanjskog kantona Ivan Jozić donio je Zaključak kojim se zabranjuje uništavanje suhe trave, korova, rastinja i strništa paljenjem vatre na otvorenim prostorima, poljoprivrednom zemljištu, pašnjacima i izletištima.

To se odnosi na vrijeme sazrijevanja i žetve žitarica i drugih poljoprivrednih kultura, odnosno usjeva, dok radovi u žetvi i sakupljanju ne završe ili dok ne prestane primjena ovog Zaključka, kojim su općine ovog kantona dužne osigurati pojačano dežurstvo i motriteljsko-dojavnu službu.



Također, iz štaba su uputili zabranu paljenja biljnih ostataka u usjevima nakon žetve i prikupljanja drugih poljoprivrednih kultura, paljenja trave i korova uz javne saobraćajnice te loženja vatre i spaljivanje noću na otvorenom prostoru i po vjetrovitom vremenu.



Prekršitelj zabrane, prema Zaključku, sankcionirat će se shodno važećim propisima, i to novčanom kaznom od 500 do 1.500 maraka za fizičke osobe, od 500 do 2.000 maraka za odgovorne osobe u pravnoj osobi, te od 5.000 do 10.000 maraka za pravne osobe.



Nadzor nad provedbom Zaključka vršit će Ministarstvo unutrašnjih poslova Livanjskog kantona, mjerodavne inspekcijske i općinske službe.