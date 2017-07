Za Hercegovinu danas izdat crveni meteoalarm, sutra ekstremne vrućine u većem dijelu BiH

Za području Hercegovine danas je izdato upozorenje na ekstremne vremenske uvjete - crveni meteoalarm. Temperature u Mostaru i Trebinju kretat će se između 38 i 41 stepen celzija.

Za području Hercegovine danas je izdato upozorenje na ekstremne vremenske uvjete - crveni meteoalarm. Temperature u Mostaru i Trebinju kretat će se između 38 i 41 stepen celzija.

Meteoalarm za danas

Meteoalarm za sutra

U ostatku zemlje i danas je na snazi narandžasto upozorenje. Temperature će se kretati do 38 stepeni celzija.Za srijedu je na snazi crveni meteoalarm za veći dio BiH. Ekstremno visoke temperature očekuju se u USK, Tuzlanskom kantonu, Bosansko-podrinjskom kantonu, Banjalučkoj regiji te Hercegovini. Temperature će se kretati do 39 stepeni celzija. U ostalim dijelovima BiH je na snazi narandžasti meteoalarm i temperature će se kretati između 35 i 37 stepeni.Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda i AccuWeathera, ovako visoke temperature očekuju nas do kraja sedmice.Ukoliko planirate putovanja, savjetuje se da krenete ranije ujutro ili u kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko morate putovati tokom dana pravite pauze na svakih 100 kilometara.Hroničnim bolesnicima i starijim osobama se savjetuje da ne izlaze vani u periodu od 11 do 17 sati te da koriste redovnu terapiju. Ostalim građanima se savjetuje da unose što više tečnosti i da se, ukoliko moraju izaći u ovom periodu, adekvatno obuku i zaštite glavu i kožu.