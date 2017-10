Za elektrifikaciju Unske pruge potrebno 2,3 miliona maraka

Unska pruga (Foto: Klix.ba)

Vlada FBiH prihvatila je danas informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o potrebi elektrifikacije Unske pruge na dionici Bihać – Blatina i zadužila to ministarstvo, kako i Federalno ministarstvo financija da prilikom izrade prijedloga izmjena i dopuna Proračuna FBiH za 2017. godinu planiraju 2,3 miliona maraka potrebnih za elektrifikaciju spomenute dionice.

Okončanjem projekta bili bi stvoreni uvjeti za uvođenje putničke linije Sarajevo – Bihać, i to 'Talgo' garniturom koja sada dolazi do Banje Luke. Time bi, također, bili smanjeni troškovi prijevoza u željezničkom prometu jer bi se obavljao elektrovučom, odnosno bio bi korišten domaći energent koji je jeftiniji od nafte, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.



Prema studijama transporta, Unska pruga je nezamjenjiva za značajne količine roba i putnika do i od jadranskih luka Zadar, Šibenik i Split, pa treba usmjeravati napore za njeno obnavljanje. S današnje pozicije, Unska pruga je praktično nekada imala isti značaj kao što ga sada ima željeznički koridor 5C, Budimpešta - Bosanski Šamac - Sarajevo - Čapljina - Ploče koji je u 2016. dobio i obilježje Europskog (TNT-T) koridora.



Prohodnost Unske pruge bi osigurala i bolju konkurentnost bh. privrede, a bili bi intenzivirani željeznički tokovi, posebno na paralelnom koridoru X. Također, značaj Unske pruge sve više će rasti s porastom intermodalnog transporta što je trend kod prijevoza roba u svijetu, te razvojem pomorskih luka u Dalmaciji i riječnih na Savi, stoji u informaciji.



Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo finansija da, u slučaju neodobravanja prijedloga izmjena i dopuna Proračuna FBiH za ovu godinu, sredstva planiraju u federalnom budžetu za 2018. godinu.