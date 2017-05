Wigemark: I ovaj prostor je dio evropskog kulturnog identiteta

Foto: Arhiv/Klix.ba

Šef Delegacije Evropske (EU) unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark istakao je večeras u Banjoj Luci da je kultura važan dio evropskog identiteta kojem, kako je istakao, sa svojom kulturom pripada i naš prostor.

Wigemark je u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske otvorio "Evropsku noć muzeja“, navodeći da je u proteklim godinama došlo do promjene svijesti u EU kada je u pitanju važnost kulture.



Podsjetio je da ovo druga godina otkako je Ured specijalnog predstavnika EU u BiH sponzor ovakvih dešavanja.



"Velika nam je čast da imamo tu priliku, posebno ovdje u Banjoj Luci, čime ste postavljeni na mapu kulture cijele Evrope", istakao je ambasador Wigemark podsjetivši da se istovremeno u gradovima na evropskom kontinentu obilježava "Noć muzeja“.



Podsjetio je da je su u Banjoj Luci podržali brojne projekte u oblasti kulture, kroz finansijska ulaganja i obnovu Tvrđave "Kastel“.



Program ovogodišnje "Noći muzeja“ u Muzeju savremene umjetnosti u Banjoj Luci počeo je izložbom "Teme i ideje modernog: Srpsko slikarstvo 1900 – 1941“. koja se realizuje u saradnji s galerijom Matice srpske iz Novog Sada.



Riječ je o stalnoj postavci Galerije Matice srpske koja podrazumijeva više od 60 najznačajnijih djela slikara poput Save Šumanovića, Jovana Bijelića, Danice Jovanović, Petra Dobrovića, Milana Konjevića i drugih.



Program na platou ispred Muzeja savremene umjetnosti RS-a podijeljen je u dva segmenta: vizuelni i muzički. Muzički dio podrazumijeva nastup "Džez poezi kabarea", dok je "Inex Teatar"- cirkuska kompanije iz Beograda, izvela performans koji se sastoji od plesa, lutkarskog teatra, akrobacija i žongliranja.



Muzej savremene umjetnosti RS se manifestaciji "Evropska noć muzeja" pridružio još 2006. godine.



Večeras se o i u Muzeju Republike Srpske u Banjoj Luci obilježava međunarodna manifestacija "Noć muzeja".



Ovogodišnji program čine radionice "Svijet kao Muzej“ i „Dinosaurusiraj me“, a posjetioci imaju priliku razgledati Stalnu postavku Muzeja RS, te dvije tematske izložbe pod nazivom "Opsada Lenjingrada u fotografijama“ i "Život kroz objektiv“ autora Milana Lolića.



Na kraju, veče će završiti nastupom muzičke grupe "Acoustic house“.



Prvi dio programa predviđen je za djecu mlađeg i starijeg uzrasta, a tokom cijele večeri posjetioci će moći da pogledaju i Stalnu postavku Muzeja Republike Srpske i iskoriste priliku da se fotografišu u foto kabini s jednom od odabranih pozadina, te fotografiju postave na muzejsku facebook stranicu.



Evropska noć muzeja se organizuje pod pokroviteljstvom Vijeća Evrope i UNESCO-a, a u vezi je s Međunarodnim danom muzeja (18. maj), koji je ustanovljen od ICOM-a (The International Council Of Museums) i svake godine je fokusiran na različitu muzejsku temu.