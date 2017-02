Wigemark: EU do sada investirala oko 30 miliona eura u agrarni sektor BiH

Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark rekao je danas u Gradačcu da je u posljednjih 20 godina u BiH dosta urađeno u agrarnom sektoru, u koji je EU do sada investirala oko 30 miliona eura.

Foto: Arhiv/Klix.ba

"Mi svakako želimo još i više uraditi sa svoje strane, a da bi to bilo moguće, potrebno je da imamo usvojenu strategiju. U kontekstu same strategije, dosta je posla već urađeno, a sada je potrebna politička volja da ona bude usvojen", istakao je Vigemark, koji je otvorio forum "Evropske perspektive poljoprivrede u BiH".



On je dodao da su poljoprivrednici u BiH u veoma teškom položaju i da nisu dobili sve subvencije koje im pripadaju s različitih nivoa vlasti.



Wigemark, koji je i specijalni predstavnik EU u BiH, istakao je potrebu bolje organizacije samih poljoprivrednih proizvođača.



"Njihov dosadašnji način organizacije kroz zadruge ili neka udruženja dosta je rascjepkan i nije koherentan. Potrebno je da budu ujedinjeniji i čvršći u svom nastupu", smatra Wigemark.



Obraćajući se novinarima, Wigemark je rekao da je ovo osmi po redu održani forum o temi poljoprivrede i ruralnog razvoja, čime su nastavljene aktivnosti Kancelarije specijalnog predstavnika EU u BiH, u okviru projekta perspektiva razvoja poljoprivrede u BiH i mogućnosti koje pruža proces EU integracija.