Wigemark: Apsolutno neprihvatljiva ideja o štampanju novca

Ekonomiji BiH apsolutno ne može pomoći intervencija u monetarni sistem, koji zagovara predsjednik RS-a Milorad Dodik, izričit je šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark.

Foto: Arhiv/Klix.ba

"To je pitanje po kojem se ne bi ni u najmanjem dijelu složio s Dodikom ili bilo kojim drugim zagovornikom ovakvih intervencija", ukazao je Wigemark.



Takve ideje bi, kaže, kratkoročno mogle polučiti određene efekte, ali dugoročno, zadnja stvar koju želite na svijetu jeste monetarna nestabilnost, odnosno nestabilnost valute jer je valutna nestabilnost pogubna.



"Svako ko je živio na ovim prostorima 90-ih godina, a ja sam tada bio u Beogradu, sjetit će se dana kada smo išli u banku, uzimali svježe novčanice, na kojima se još osjetio miris svježe ištampanog novca", podsjetio je Wigemark.



Istakao je da je zadovoljan reformama koje je uradila Vlada RS-a, jer se reforme provode po planiranoj dinamici.



Pokrenuta su i određena unaprijeđenja bankarskog sektora i propisa te rješavani problemi nelikvidnih banaka, naprimjer Banke Srpske, što su pozitvni pomaci.



"To su stvari koje su bitne za finansijski aspekt, da se unapređuje djelovanje bankarskog sektora i to su Vlada i Narodna skupština RS-a ispunili i moramo pohvaliti te napore", kazao je.



Sada je važno, dodao je Wigemark, nastaviti unapređivati poslovno okuruženje za mala i srednja preduzeća.



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je izjavio da je rješenje za prevazilaženje krize u BiH u dogovoru o ekonomskim pitanjima i ulasku u velike intervencije u monetarni sistem i carinsku politiku.



Tvrdi da bi se time zaštitila privreda i poljoprivreda i obezbijedila stabilnost javnog sektora i njihovih računa i podigla ukupnu likvidnost.



"Da bismo to postigli, moramo da intervenišemo u zakone o Centralnoj banci. Moramo redefinisati i sistem PDV-a ", izjavio je ranije Dodik.