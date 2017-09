Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u zvaničnoj posjeti BiH, te je nakon 2011. godine prvi put predsjednik Srbije u zvaničnoj posjeti BiH.

"Bez obzira što mnogi neće da povjeruju i što se mnogi neće obradovati mojoj izjavi, a naročito oni koji su glasali za mene, želim da kažem da BiH u Srbiji ima iskrenog prijatelja", kazao je Vučić na početku svog obraćanja.



Naglasio je da to nastoji pokazati jačanjem svih vrsta veza između dvije susjedne zemlje.



"BiH je Srbiji jedan od najvažnijih vanjskotrgovinskih partnera, naša robna ramjera je oko 1,5 milijardi eura", istakao je Vučić.



Dodao je da Srbija završava formiranje komisije za granicu.



" Vjerujemo da ćemo to riješiti. Oko 97 posto granice je riješeno je riješeno, a blizu smo da pronađemo i ostala rješenja. Uputio sam poziv članovima Predsjedništva BiH da do kraja godine posjete Srbiju. Imamo nekoliko tema, među kojima je i potopljeno zemljište u vlasništvu Općine Srebrenice, razgovarali smo o trgovini i turizmu, mnogo posla je pred nama", kazao je Vučić.



Kada je riječ o autocesti između dvije države poručio je: "Prihvatit ćemo svako rješenje koje se dogovori u BiH. Za nas je važno da spojimo Beograd i Sarajevo sa drugim krajevima Srbije"



Dodao je i da se razgovaralo o uklanjanju svih barijera u trgovinskoj razmjeni, o čemu će biti više razgovora sutra, kao i ukidanju različitih vancarinskih nameta kako bi se napravio brži protok roba, ljudi i kapitala.



"Mi smo spremni pored 5,5 miliona eura koje smo dogovorili sa RS dodatni milion eura da ide u Mostar. Konačno se sklopilo da će se graditi most kod Gradiške, gdje bi se spojili Hrvatska i BiH. Mislim da smo u stanju da gledamo u budućnost jasnije. Nemam potrebu da se bilo kome dodvoravam, pa ni ovdje u Sarajevu, ali želim zbog građana BiH da kažem da je Srbija prijatelj BiH, da ćemo se tako ponašati, a to ćete moći vidjeti u godinama i decenijama koje su ispred nas", kazao je Vučić.



Predsjednik Srbije je poručio na kraju obraćanja da je njihov prioritet mir i stabilnosti, i da će u tom smijeru nastaviti da se ponašaju.