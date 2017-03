Vučić: U Sarajevo dolazim u srijedu ili četvrtak, vjerujem da će sve proći u najboljem redu

Aleksandar Vučić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da vjeruje da će u Sarajevu, gdje će biti održan samit premijera Zapadnog Balkana, ponovo razgovarati i otvoriti teme koje su od zajedničkog interesa za sve, a to su autoputevi, putevi, mostovi, pruge i carinska unija.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da vjeruje da će u Sarajevu, gdje će biti održan samit premijera Zapadnog Balkana, ponovo razgovarati i otvoriti teme koje su od zajedničkog interesa za sve, a to su autoputevi, putevi, mostovi, pruge i carinska unija.

Vučić je izjavio da vjeruje da će njegova posjeta Sarajevu sljedeće sedmice proteći u najboljem redu.



"Idem u Sarajevo. Ne znam da li idem u srijedu ili četvrtak - neke sam čudne stvari dobio, ali vjerujem da će to proteći u najboljem redu", rekao je Vučić novinarima u Velikoj Plani.



On kaže da vjeruje da će u Sarajevu, gdje će biti održan samit premijera zapadnog Balkana, ponovo razgovarati i otvoriti teme koje su od zajedničkog interesa za sve, a to su autoputevi, putevi, mostovi, pruge i carinska unija.



Vučić je dodao da zna da to neće ići ni brzo, ni lako, ali da je to budućnost.



"Ako se uspijemo dogovoriti u vezi s carinskom unijom, onda će, uvjeren sam, splasnuti strasti jer će trgovina, protok ljudi, robe i usluga biti mnogo brži i jednostavniji i više nikome neće padati na pamet da ulazi u bilo kakve političke avanture, da ih ne nazivam nečim težim i većim", naveo je Vučić.



On je istakao da bježi od toga da kaže tešku riječ o bilo kome i u Prištini, Sarajevu, Skoplju, Podgorici, zato što sa tim ljudim treba živjeti i raditi zajedno, te gledati kako da bude postignut najbolji mogući rezultat za cijeli region.



"Radujem se susretu sa svima s kojima možemo razgovarati o životnim temama i o unapređenju životnog standarda za naše građane na zapadnom Balkanu", dodao je Vučić.