Voda u Bihaću ispravna za piće: Moguća istraga da li su građani bespotrebno uznemireni

Iz JP Vodovod Bihać i Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove Grada Bihaća danas je istaknuto kako se stavlja van snage preporuka da se voda sa svih izvorišta kojima upravlja Vodovod Bihać prije upotrebe za piće prokuhava ili da se koristi flaširana voda, osim na punktovima Ozimica 2 i naselja Žegar, gdje potrebno izvršiti preventivno prokuhavanje vode za piće prije upotrebe.

Iz JP Vodovod Bihać danas su se obratili javnosti jer su željeli, kako su istakli, pojasniti građanima sve probleme u vezi distribucije vode za piće u proteklih pet dana.



"Dana 4. septembra usljed velikih padavina došlo je do zamućenja većine naših izvorišta i po proceduri Zavod za javno zdravstvo USK uzeo je uzorke za analizu. Mi smo dali saopćenje da je potrebno prokuhavati vodu, s tim što je Zavod bez nalaza dao preporuku da se voda za piće koristi samo u obliku flaširane. Rezultate analize smo čekali do 7. septembra, kada smo opet dobili preporuku Zavoda da i dalje vrijedi zabrana vode za piće, odnosno da se nastavi koristiti flaširana voda", rekao je direktor Vodovoda, Damir Felić.



On je istakao da se prema analizama, odnosno uzorcima uzetim još 4. septembra na izvorištima Gata, Kulen Vakuf, Orašac i Privilica, voda mogla koristiti za piće i bez prokuhavanja. Jedino je na izvorištima Klokot i Žegar bilo potrebno prokuhavati vodu prije upotrebe.



"Danas je Zavod dostavio mišljenje da je uzorak od srijede u prihvatljivim granicama te da zbog manjih odstupanja treba prokuhavati vodu u naseljima Ozimice 2 i Žegar. Iz rezultata koji su navedeni vidljivo je da se za iste današnje vrijednosti bakterija kod mikrobiološke analize, mutnoće kod fizičko-hemijske analize, u odnosu na prošlu godinu propisivalo prokuhavanje vode koje je imalo daleko blaži efekt nego preporuka korištenja flaširane vode. Po prvi put od kada Vodovod postoji kao firma, mi smo dobili jedan ovakav zaključak Zavoda za javno zdravstvo. Nisu mi poznati razlozi ovakvog ponašanja stručnog osoblja Zavoda, vrlo loše komunikacije proteklih pet dana, izbjegavanja javljanja na telefon. Ukoliko naknadnim analizama utvrdimo da se neko iz ko zna kakvih razloga, bilo političkih ili lobija distributera flaširane vode, poigravao sa našim građanima i Zavodom, ne isključujem ni neki sudski epilog", rekao je Felić.



On je kazao da JP Vodovod u protekle 23 godine nije napravilo laboratorij za ispitivanje vode kao ni fabriku za prečišćavanje vode prije nego ona dođe do sistema te da će to biti prva stvar koju će aktuelni menadžment preduzeća uraditi. Najavio je da će Vodovod u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo USK vršiti kontinuirano praćenje kvalitete vode za piće te da će se vanredno uzimanje uzoraka i ispitivanje izvršiti u ponedjeljak 11. septembra, a nakon dobijenih rezultata JP Vodovod Bihać će obavijestiti građane o rezultatima analize.



Iz Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove pri Gradskoj upravi Bihać, pak, najavili su da će ova služba, po naredbi gradonačelnika Fazlića, pokrenuti istragu o ovom slučaju. Služba će kroz naredni period utvrditi da li postoji odgovornost Vodovoda ili je odgovoran Zavod za javno zadravstvo USK te da li je neko svjesno uznemirio građane.