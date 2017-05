Vlada SBK povukla odluku o nabavci opreme za novu školu u Jajcu

Foto: Facebook

Vlada Srednjobosanskog kantona (SBK) povukla je iz dnevnog reda današnje sjednice odluku o utrošku sredstava za nabavku namještaja i opreme u Mješovitoj srednjoj školi Jajce, uz obrazloženje da još nije dogovorena upisna politika za ovu školu.

Ovom odlukom, koja je povučena do daljnjeg, bilo je planirano da za namještaj i računarsku opremu u novoj školi bude izdvojeno oko 4.439 maraka.



"To je otvoreno pitanje i težimo da ga na najbolji način riješimo. S aspekta procedure nisu stečeni uvjeti za nabavku opreme, ni prijem djelatnika, jer nismo riješili upisnu politiku koja će definirati daljnje potrebe za tu školu", kazao je premijer SBK-a Tahir Lendo.



Na upit da prokomentira pismo kojim je šef Misije OESS-a u BiH Jonathan Moore, jučer od predstavnika vlasti SBŽ-a, zatražio da zaustave fenomen "dvije škole po jednim krovom", odnosno osnivanje nove škole u Jajcu, Lendo je rekao da on nikada nije bio za osnivanje nove škole i razdavanje djece.



"I dalje smatram da treba imati jedinstvene škole, ali da se ustroje programi koje će omogućiti djeci ravnopravan status i prava. Vidjet ćemo šta će biti, potrebno je implementirati određene postupke u smislu da se regulira pravo djece na nastavu na oba nastavna plana i programa", kazao je Lendo.