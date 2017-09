Vlada KS suspendovala odluku o dodjeli poticaja firmama čiji su vlasnici bliski SDA

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vlada Kantona Sarajevo je suspendovala odluku o dodjeli poticaja firmama čiji su vlasnici bliski SDA, potvrdio je za Klix.ba premijer KS Elmedin Konaković. Riječ o pola miliona KM poticajnih sredstava za razvoj subjekata male privrede, a na spisku se, između ostalih, nalazi firma Saraj inžinjering čiji je vlasnik bivši premijer FBiH Nedžad Branković.

Kako je ranije objavio Žurnal, kompanija Saraj inžinjering je trebala dobiti 28.271 KM bespovratnih sredstava na osnovu projekta subvencioniranja kamata po preuzetim kreditima i 12.245 KM kao poticaj u primjeni tehničkih normi i standarda kvalitete. Ukupno 40.000 KM.



Odluka o dodjeli poticajnih sredstava za razvoj subjekata male privrede u 2017. godine donesena je na sjednici kojoj premijer nije prisustvovao te je od predsjednika komisije zatražio dodatne informacije na osnovu kojih je utvrđeno da su se na spisku od 28 kompanije našle i one koje "nisu trebale".



"Ne možemo kriviti ministre jer nijedna od ovih kompanije u dokumentaciji nije navela ime vlasnika ili osnivača. Taj proces je bio potpuno čist s aspekta administracije i zakonodavstva. Ipak, kad nekom stranačkom kolegi ili bivšem stranačkom kolegi dodijelite neka sredstva to može izazvati konotacije koje prouzrokuju sumnju u institucije. Ovdje se suočavaju zakon i moral, a kad se te dvije stvari sučeljavaju ja sam prije na strani morala. Analizirajući tu odluku i činjenicu da sredstva nikome nisu uplaćena, zatražili smo da se ona trenutno suspenduje i da se sredstva nikome ne uplaćuju te da se posebno na ovim spornim dodjelama situacija analizira i donese neko drugo rješenje", kazao nam je Konaković.



Dodaje da ne bježi od odgovornosti jer je na čelu Vlade i da se ovakve situacije moraju izbjegavati kako ne bi došlo do narušavanja povjerenja u institucije. U narednih nekoliko dana očekuje dodatne informacije i imena vlasnika svih kompanija nakon čega će biti donesena nova odluka.



"Ovo je vrlo važan projekt kojim je povećana zaposlenost, registrovano je 17,7 posto novih preduzeća prihodi iz realnog sektora stalno rastu. Poticaj u IT oblasti i drugim granama u razvoju je nužan i višestruko nam se vraća svaka marka. Nećemo odustati, ali ćemo revidirati cjelokupan proces kako bi se utvrdilo da li je bilo nekih utjecaja i da li bi odluka bila štetna po dalji rad Vlade. Sredstva neće biti uplaćena dok sve ne bude transparentno", istakao je premijer.