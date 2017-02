Vlada i sindikat postigli sporazum: Uskoro kraj štrajka zdravstvenih radnika u Goraždu

Štrajk zdravstvenih radnika u Goraždu koji traje od 20.januara ove godine mogao bi ubrzo biti okončan. Naime, Vlada kantona i Nezavisni strukovni sindikat postigli su dogovor oko potpisivanja aneksa granskog kolektivnog ugovora.

"Na sastanku pregovaračkih timova Vlade Kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu BPK postignut je dogovor oko potpisivanja granskog kolektivnog ugovora u oblasti zdravstva za teritoriju Federacije uz aneks tog ugovora koji će važiti samo za područje BPK Goražde na šta je i Predsjedništvo sindikata dalo saglasnost na svojoj sjednici", izjavio je za Klix.ba Damir Dučić, kantonalni ministar zdravstva.



On ističe da je tokom pregovora usaglašeno povećanje satnice rada na 2.31,uz dosadašnju satnicu od 37,5 sedmično, odnosno 165 na mjesečnom nivou. Topli obrok bio bi 8 KM dnevno a minuli rad 0,5 posto na godinu radnog staža.



"Kada govorimo o prinadležnostima kao što su noćni rad, on će iznositi 30%, a ostalo smo dogovorili da ide u rasponima, dežurstvo 7-9%. Također na ovaj tekst i aneks očekuje se i saglasnost kantonalne vlade a nakon toga bi se pristupilo potpisivanju ugovora", ističe Dučić, dodajući da se ovaj kolektovni potpisuje na godinu dana te da su sve zdravstvene ustanove dužne svoje unutrašnje akte prilagoditi ovom kolektivnom ugovoru.



Predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu BPK Goražde Emir Baščelija, potvrdio je za Klix.ba da je Predsjedništvo sindikata prihvatilo ponudu.



"Ukoliko sve bude onako kako je dogovoreno na pregovorima, mi ćemo potpisati ovakav sporazum. Čekamo da Vlada pošalje finalni dokument i potpisivanje aneksa ugovora. Činjenica je da smo napravili niz ustupaka i kroz vrijednost satnice i fond radnih sati, smanjili dodatke na plate i cijene noćnog rada a sve to s ciljem da se prekine štrajk i prevaziđe trenutno stanje. Čim se stave potpisi štrajk može prestati", kazao je Baščelija.



Kako saznajemo, to bi se moglo desiti najkasnije početkom naredne sedmice. Kantonalni ministar zdravstva Damir Dučić najavio je i formiranje stručnog tima u koji će uključiti i predstavnike sindikata sa zadatkom da analiziraju stanje u zdravstvu na području kantona te predlože mjere racionalizacije i ušteda.



"Sva sredstva koja se na ovaj način uštede bit će usmjerena u unaprijeđenje zdravstvenog sistema, ulaganje u opremu, kao i poboljšanja materijalnog statusa zdravstvenih radnika", ističe Dučić.