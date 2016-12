Vlada FBiH utvrdila prijedlog budžeta Federacije BiH za 2017. godinu

Vlada Federacije BiH utvrdila je i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH dostavila prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. Dom naroda Parlamenta FBiH je, na svojoj 10. vanrednoj sjednici održanoj 15.12.2016. godine, odlučio da Budžet za 2017. godinu razmatra po redovnoj proceduri.

Foto: Vlada FBiH

