Vlada FBiH usvojila Dokument okvirnog budžeta za period od 2018. do 2020. godine

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vlada FBiH usvojila je Dokument okvirnog budžeta za period od 2018. do 2020. godine. Prema očekivanjima, bruto društveni proizvod će u 2017. godini zabilježiti realan rast po stopi od 3,4 posto, u 2018. godini 3,8 posto, da bi u 2019., odnosno 2020. godini, procijenjeni rast iznosio 4 posto i 4,5 posto.

Očekivanja su da će od 2017. do 2020. godine Federacija BiH ostvarivati kontinuiran rast izvozne aktivnosti i to u 2017. godini za 7,1 posto, u 2018. za 7,9 posto, koliko i u 2019. i 2020. godini. U istom razdoblju se očekuje rast uvoza u 2017. godini za 6,4 posto, dok su očekivanja za 2018. godinu povećanje uvoza za 6,8 posto, a u 2019. i 2020. godini se očekuje rast uvoza za 7,2 posto i 6,4 posto.

Ekonomska aktivnost u BiH, a tako i u FBiH, povećana je zahvaljujući pozitivnom međunarodnom okruženju i domaćoj tražnji, a time je došlo i do povećanja makroekonomskih indikatora kao što su BDP, zaposlenost, industrijska proizvodnja te intenziviranje vanjskotrgovinske robne razmjene.



Imajući u vidu planirane aktivnosti Vlade Federacije BiH, očekuje se da bi ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH mogao dostići stopu rasta od 2,2 posto u 2017. godini, od 2,5 posto u 2018. godini i od 2,5 posto u 2019. godini, odnosno 2,3 posto u 2020. godini.



Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, broj registriranih nezaposlenih osoba je u 2016. smanjen za 3,1 posto u odnosu na 2015. godinu. U 2017. godini se očekuje smanjenje za 2,8 posto, u 2018. za 2,9 posto, te u 2019., odnosno 2020. godini za tri i 3,5 posto.



Vlada Federacije BiH, s ciljem smanjenja nezaposlenosti i poboljšanja poslovnog ambijenta namjerava koristiti sve raspoložive instrumente za veću naplatu javnih prihoda. Korištenjem porezne politike i većim angažmanom poreznih i inspekcijskih organa moguće je ostvariti znatniju naplatu budžetskih prihoda.

Uredbom Vlade Federacije BiH o poticanju zapošljavanja, čija je primjena počela 2016. godine, ostvareni su značajni rezultati u smanjenju nezaposlenosti. Stoga je i poduprla inicijativu da zaduženjem kod Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj budu osigurana sredstva za Projekt potpore zapošljavanju u ukupnom iznosu do 50 miliona eura, od čega se na Federaciju BiH odnosi 29.447.500 eura.



Ovaj je projekt usko je vezan za djelokrug rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i bit će provođen u razdoblju od 2017. do 2021. godine.

Projekt ima dva konkretna cilja: povećanje formalne zaposlenosti u privatnom sektoru putem programa za različite kategorije nezaposlenih te unapređenje usluga posredovanja u zapošljavanju koje pružaju službe za zapošljavanje nezaposlenim osobama i poslodavcima. Provedbom ovog projekta planirano je zapošljavanje više od 37.000 ljudi u Bosni i Hercegovini, od čega u Federaciji BiH blizu 21.000 osoba s biroa za zapošljavanje tokom četiri godine iz kategorije mladih (15-30 godina) i teško zapošljivih.



Programi uključuju subvencioniranje plaća, obuku uz rad, kao i samozapošljavanje osoba koje planiraju pokrenuti male biznise. Svi programi će biti revidirani na temelju godišnjih rezultata zapošljavanja, a u ovaj projekt će biti uključeni svi ekonomski sektori.