Nakon završene 116. sjednice u ovom mandatu Vlade Federacije BiH, medijima su se obratili premijer Fadil Novalić, zamjenica premijera i ministrica finansija Jelka Milićević te zamjenik premijera i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Najvažniji dio sjednice bila je rasprava o Konsolidiranom izvještaju o izvršenju budžeta i finansijskih planova za prvih šest mjeseci ove godine te je kazano da svi prihodi rastu. Konsolidirani izvještaj obuhvata sve nivoe vlasti u Federaciji i vanbudžetske fondove.



"Danas smo u prilici da malo glasnije pričamo o rezultatima rada vlade u ovom mandatu, naši finansijski pokazatelji su takvi da su svi naši budžeti na svim nivoima vlasti prvi put u suficitu i to je nešto što javnost treba znati, bez obzira na to kakvi su rezultati naše reformske agende. Budžet Federacije je prvi put nakon deset godina u suficitu, zadužujemo se samo onoliko koliko možemo servisirati", kazala je u uvodu ministrica Milićević, napominjući da rashodi rastu puno manje nego prihodi.



Ministar Drljača je u sklopu svog izlaganja kazao da je jedan od prioriteta njegovog resora, ali i cijele vlade, stabilizacija penzijskog fonda. Ohrabrujuća za ovaj sektor je informacija da je došlo do porasta naplate doprinosa i broja zaposlenih.



"U septembru ćemo pokrenuti novu inicijativu za donošenje Zakona o PIO-u u kojem ćemo imati određene izmjene, uvažavajući zahtjeve penzionera. Postoji potreba da se penzionerima do 1998. godine uvećaju penzije za 10 posto, da se razjasni pitanje statusa penzionera do 2007. godine. Bit će tretirana i informacija da je 700 penzionera imalo veće penzije nego što su imali plate, to su nonsensi koji trebaju biti izbačeni kroz novi zakon", kazao je Vesko Drljača.



Posebno je istaknuto da su prvih šest mjeseci doprinosi za PIO narasli za 10 posto u odnosu na isti period prošle godine, doprinosi za zdravstvo devet posto te doprinosi za nezaposlenost deset posto.



Premijer Fadil Novalić kazao je da je jasno da nakon dvije i po godine mandata imamo izuzetno pozitivne rezultate rada Vlada koji se mogu nazvati jednom rječju – reformski.



"Svi parametri su nam u rastu nakon desetogodišnjeg zastoja koji je bio izazvan svjetskom krizom, Raste BDP, broj zaposlenih, imamo 32 hiljade novozaposlenih, najbrže rastuća industrija nam je turizam i ona je iza metalne industrije sada druga, raste metalna, namjenska industrija, drvna industrija. To su četiri zvijezde u Bosni i Hercegovini", kazao je premijer Novalić.



Premijer se, kako kaže, našalio kazavši da ima stvari koje padaju, jer pada nezaposlenost koja je smanjena za 37 hiljada. Pad broja nezaposlenih je prvi put zabilježen nakon dvadeset godina.



"Izrazito je rastao broj penzionera, tri puta više nego je to statistički prosjek. U prošlom mandatu narastao je za 14.700, a u dvije godine i tri mjeseca ovog 24 hiljade. Posljedica je to olakšavajućih okolnosti u Zakonu o prijevremenom penzionisanju i posljedica straha od novog Zakona o PIO-u", ustvrdio je Fadil Novalić.



Najava novih poteza iskazana je kroz formulu "tri puta tri", ključna su tri reformska zakona, tri socijalna i tri infrastrukturna projekta.



"Možda se društvo bavi temama koalicije, ali vlada radi samo na reformama i to daje rezultate", na kraju je ponovio premijer Novalić.



Na pitanje novinara šta Vlada može uraditi po pitanju pomoći nižim nivoima vlasti u borbi protiv požara, zamjenica premijera kazala je da je komunikacija stalna te je naložen cijeli spektar preventivnih mjera.



"Očito je da naši raspoloživi kapaciteti ne mogu odgovoriti situaciji, da su to uglavnom podmetnuti požari te je znakovito da se stvaraju linije koje ugrožavaju materijalna dobra i ljude. Spoznalo se da mi nemamo ni ljudskih kapaciteta, a da nemamo ni opreme kojom bismo odgovorili požarima u prostorima gdje su stalne visoke temperature. Vrijeme je da se u Federaciji napravi jedna koordinacija te se nadamo da ovo neće biti zaboravljeno poslije prve kiše. U ovom trenutku situacija nije nimalo lagana, želimo poslati poruku svima koji su uključeni od Federalne uprave civilne zaštite, kantonalnih, do vatrogasnih društva, da razumijemo situaciju u kojoj jesu, da radimo sve što je moguće, da ne možemo pozvati susjednu Hrvatsku jer i njima nedostaje kapaciteta, a ja se iskreno nadam da će pasti jedna dobra kiša", izjavila je zamjenica premijera Milićević.



Tretirana su i pitanja smještaja i preseljenja Vlade FBiH te je kazano kako se želi raditi u svojim prostorima te kako su najamnine do sada bile previsoke, a uslovi rada loši.