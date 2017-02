Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici utvrdila je Prijedlog teksta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu kojim je zabranjeno zapošljavanje bez konkursa u državnim institucijama, agencijama i preduzećima sa većinskim državnim vlasništvom.

Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača kazao je da je Vlada FBiH usvojila prijedlog nakon konsultacija sa socijalnim partnerima i ekspertima iz raznih oblasti.



On je kazao da je izmjenama precizirano da će za svako radno mjesto u državnom sektoru biti raspisan javni oglas te da je prestanak radnog odnosa usklađen sa Zakonom o PIO-u što je stvar tehničke prirode.



Predviđeno je i da Vlada FBiH propisuje najnižu plaću u saradnji sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. Također radnicima je omogućeno da ukoliko ne postignu dogovor sa poslodavcem, a smatraju da su im povrijeđena određena prava, da zaštitu traže sudskim putem.



Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao je da ga se posebno dotiče amandman kojim je onemogućeno zapošljavanje bez konkursa. On je pojasnio da se amandman odnosi na sva pravna lica koja vrše javna ovlaštenja što znači da će sve institucije i državna preduzeća morati raspisivati konkurse za svako radno mjesto što će doprinijeti transparentnosti.



Novalić je prokomentarisao i jučerašnje ne usvajanje Zakona o PIO-u u Domu naroda Parlamenta FBiH kazavši da je time otežano njegovo ranije dato obećanje penzionerima, ali da će se i dalje boriti za njihova prava.



"Shvatite me, ja i moj tim proveli smo stotine sati na ovom možda najvažnijem zakonu u mandatu. Nadao sam se da će delegati to prepoznati, ali to je izostalo. Nadao sam se da politikanstvo neće bit usmjereno i na ovu najranjiviju kategoriju", rekao je Novalić.



Premijer FBiH kazao je da je federalna ministrica finansija Jelka Milićević koja dolazi iz HDZ-a BiH podržala prijedlog kojim bod za obračun penzija iznosi 13,6 jer je ona pragmatičan ministar finansija.



Podsjećamo, delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH oborili su zakonsko rješenje s amandmanom parlamentaraca iz reda hrvatskog naroda kojim je bod za obračun penzija povećan s 13,6 na 14,3.



HDZ je nakon jučerašnje sjednice poručio kako je na vidiku neka nova koalicija predvođena delegatima SDA i SDP-a. Podsjetili su da je preglasavanjem HDZ-a BiH usvojen Zakon o energetskoj učinkovitosti.