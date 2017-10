Predstavnici Vlade Federacije BiH su, zajedno s gradonačelnicima i načelnicima Tuzle, Bijeljine, Brčkog, Žepča i Orašja predstavili planove izgradnje brze ceste do Beograda, povezujući pritom sjeveroistočni dio Bosne i Hercegovine.

"Svi uslovi, ekonomske i demografske pretpostavke za izgradnju brze ceste su tu. Ostaje nam da na određeni način sve aktere angažiramo u ovom projektu. Istočni pravac podrazumijeva Sarajevo - Sokolac - Višegrad", kazao je nakon sastanka premijer FBiH Fadil Novalić.



Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović kazao je da je neophodno uvezivanje najpotentnijih dijelova Bosne i Hercegovine, kao što su Tuzla, Bijeljina, Brčko i Žepče.



"Snaga je u činjenici da postoje idejni projekti, a prepreka je u načinu izvršenja tih projekata. Neophodno je provjeriti da li bismo išli na dizanje kredita ili na neki drugi način. Riječ je o povezivanju entiteta i naroda, a sjeveroistočna Bosna bi se brže razvijala", kazao je Imamović.



Dodao je kako je neophodno da se poveže Beograd s Bijeljinom, da je Aleksandar Vučić na tome insistirao i da je to najkraći put do Beograda.



"Tako bismo povezali Sarajevo s Beogradom, preko Bijeljine, a preko Orašja bismo išli u Zagreb", napomenuo je Imamović.



Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić kazao je da je riječ o sasvim normalnoj inicijativi gradnje autoputa i da bi taj prijedlog trebalo da bude prioritet.



"I Bijeljina, i Tuzla, i Brčko, i Žepče su privredni gradovi. Sve to ide u prilog izgradnji naše trase. Ta trasa postoji prostorno-planski, neophodno ju je realizirati", kazao je Mićić.