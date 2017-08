Više od 2.000 kurbana bit će otkupljeno od povratnika u istočnoj Bosni

Foto: Arhiv/Klix.ba

Već četvrtu godinu zaredom, Islamska zajednica u BiH u vrijeme Kurban bajrama realizira projekat kupovine kurbana od povratnika u entitetu Republika Srpska.

Već četvrtu godinu zaredom, Islamska zajednica u BiH u vrijeme Kurban bajrama realizira projekat kupovine kurbana od povratnika u entitetu Republika Srpska.

Na taj način i vjernici imaju mogućnost kupovanja kurbana u općinama koje pripadaju goraždanskom muftijstvu. Edin ef Šljivar, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Žepa naglašava da ove godine očekuju otkup više od 2.000 kurbana što je rekordan broj.



"Medžlis IZ Žepa, Rogatica, Višegrad, Čajniče, Rudo, Foča i Ustiklina su dijelom uključeni u ovu akciju i na prostoru svih ovih medžlisa se otkupljuju kurbani od naših ljudi koji se bave uzgojem kurbana. Mi ćemo ako Bog da imati još veći broj kurbana od naših ljudi u RS-u nego što je to bilo prošle godine", ističe efendija Šljivar.



On dodaje da je i podjela kurbana između ostalih predviđena i povratničkim porodicama.



"S obzirom da se akcija u našem muftiujstvu, uz veliki trud koji ulaže i naš muftija i razumjevanje kod naših ljudi u Rijasetu IZ, raširila u smislu otkupa kurbana, ono što mi kupimo na ovom našem prostoru prevazilazi i naše potrebe za podjelom kurbanskog mesa i onda ono što nam preostane distribuiramo različitim udruženjima, domovima za nezbrinutu djecu, penzionerima i mnogim drugim kategorijama", pojašnjava Šljivar.



Prema dostupnim informacijama u BIH se u danima Kurbana bajrama zakolje oko 200.000 kurbana, a njihova vrijednost u dane bajrama prelazi cifru od 60 miliona KM. Ove činjenice ukazuju na gotovo neiskorištenu blagodat kurbana za razvoj BiH i podrške jednoj od najznačajnijih kategorija u našem društvu. Ova akcija ima veliki značaj i za povratnike koji se bave uzgojem kurbana jer stočarstvo i poljoprivreda su uglavnom jedini način njihovog opstanka u manjem bh entitetu.



"U samom gradu Goraždu smo pripremili klaonicu za ovu namjenu i za kurbane koji dolaze sa cijelog područja našeg muftijstva. Mi imamo potpuno zaokruženu priču na kvalitetan način i u sanitarnom i zdravstvenom smislu. Sigurno ćemo moći obradovati naše korisnike kojima smo na usluzi, Prošle godine smo otvorili oko 5.000 penzionerskih vrata, niti jedan kurban neće biti ispod pet kilograma, a sigurno će biti podijeljeni u ustanove i institucije, od bolnice, centra za stare i iznemogle osobe do Kazneno popravnog doma u Foči, Ustikolini. Puno je korisnika i nadamo se da ćemo sve odraditi na pravi način, a sigurno smo to pripremili bolje nego ijedno muftijstvo u BIH", tvrdi Remzija ef. Pitić, muftija goraždanski.