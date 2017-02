Vijećnici GV Zenica: Želimo smanjiti broj kladionica, a kockamo se s budžetom grada

Oporezivanje kladionica još uvijek je aktuelna tema u Zenici, a nakon što je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović javno optužio pojedine vijećnike za uzimanje mita od kladioničara, uslijedile su brojne reakcije prozvanih.

Oporezivanje kladionica još uvijek je aktuelna tema u Zenici, a nakon što je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović javno optužio pojedine vijećnike za uzimanje mita od kladioničara, uslijedile su brojne reakcije prozvanih.

Grafikon Snage centra

Političke stranke A-SDA i Snaga centra te vlasnici kladionica su Vladi Zeničko-dobojskog kantona uputili zahtjev za provjeru ustavnosti odluke kako bi se što prije riješila dilema da li je izmjena odluke o oporezivanju kladionica do 50.000 KM po uplatnom mjestu ustavna ili ne.U objašnjenju svog zahtjeva predsjednik Snage centra Eldin Vrače za Klix.ba je pojasnio četiri moguća epiloga čitave priče u vezi s oporezivanjem kladionica."Ukoliko se ubrza prva opcija, mi imamo na raspolaganju novac koji je obećan za sport i kulturu, a ukoliko se odmah utvrdi neustavnost, odluka se mijenja i Zenica ništa ne gubi. Opcija tri i četiri stvaraju sumnju ko stoji iza svega ovoga. U opciji tri grad može platiti milionsku odštetu, a u opciji četiri može je amnestirati za tekuće takse u iznosu od dva miliona KM u roku od četiri godine i izgubiti tužbu od Lutrije BiH", izjavio je Vrače.On je dodao da se svi slažu da su kladionice pošast društva te da će, ukoliko se utvrdi ustavnost ove odluke, Snaga centra podnijeti amandman da porez bude i 100.000 KM po uplatnom mjestu."Svi trebaju vidjeti šta se krije iza opcija tri i četiri. Mi smo samo htjeli brže doći do novca, podržavamo Kasumovićev rad, ali ova odluka je populistično donesena", dodao je Vrače.Lutrija Bosne i Hercegovine, prema njegovim riječima, već je angažirala finansijske vještake koji će izračunati izgubljenu dobit za godine u kojima im je onemogućen rad zbog diskriminirajuće odluke.Povećanje taksi kladionicama u brojnim bh. gradovima palo je pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, a priređivači igara na sreću smatraju da djelatnost ne može biti odluka za taksu te da je to povreda prava na jednakost.Vijećnici su istakli kako neće dozvoliti da grad Zenica bankrotira zbog neke populističke odluke. U izjavama za Klix.ba su kazali kako su predsjednici klubova koji su glasali za izmjene Odluke o taksama bili pod pritiskom javnosti da glasaju ili su glasali kako bi podržali prijedlog i "rušili" gradonačelnika Fuada Kasumovića."Donijeli smo Odluku o izmjeni taksi da bismo smanjili broj kladionica i kockanje, a kockamo se s budžetom grada, gdje smo previše uložili", izjavio je za Klix.ba gradski vijećnik Snage centra Adnan Šabani.Kakanj, Breza, Bihać, Maglaj, Bugojno, Olovo, Srebrenik, Vareš i još desetine bh. gradova izgubili su sporove na Ustavnom sudu FBiH odlukom da su općinska ili gradska vijeća nadležna da donose odluke o uvođenju naknada i taksi, ali da specifična djelatnost ne mže biti osnov za drastično povećanje komunalnih taksi.Vlada Zeničko-dobojskog kantona će u narednom periodu razmotriti zahtjeve koje su uputili vijećnici Snage centra, A-SDA i predstavnici priređivača igara na sreću, a rokovi za njihovo izjašnjenje nigdje nisu precizirani.