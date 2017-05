Jedna od najprepoznatljivijih zgrada u Sarajevu, Vijećnica, večeras je bila obojena u ljubičasto u znak podrške oboljelima od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa u BiH.

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Kako je danas rečeno iz udruženja koje okuplja ove ljude, broj oboljelih povećava se iz godine u godinu, a posebno zabrinjava što raste broj oboljele djece.U povodu Svjetskog dana upalnih bolesti crijeva (IBD) s parolom "Zajedno smo jači" organizovan je i performans pred sjedištem Vlade Kantona Sarajevo.Od ovih bolesti, koje se nazivaju i studentskim bolestima jer najčešće obolijevaju mladi, u Bosni i Hercegovini boluje 1.600 osoba od kojih je 150 djece uzrasta do 15 godina.Problem kod ovih bolesti je taj što je nekada potrebno i do pet godina od pojave prvih simptoma da se bolest dijagnosticira. Oboljeli u regiji i svijetu imaju prava jer su, kada se bolest aktivira, nemoćni da rade, trpe bolove i imaju druge probleme, zbog čega moraju odsustvovati s posla i nastave. Za opravdanja se snalaze, jer to nije sistemski riješeno u BiH, poručuju iz Udruženja.