Vijeće za politiku demokratizacije upozorava na nepoznate "eksperte" koji nude rješenja za BiH

Vijeće za politiku demokratizacije (DPC) iz Berlina upozorilo je na analize nepoznatih i samozvanih stručnjaka koji nude rješenja za Bosnu i Hercegovinu, a kao očit primjer naveli su tekst američkog Instituta za stabilizaciju i tranziciju (IST) u kojem se upozorava da bi kriza u našoj zemlji mogla dovesti do oružanih sukoba.

Vijeće za politiku demokratizacije (DPC) iz Berlina upozorilo je na analize nepoznatih i samozvanih stručnjaka koji nude rješenja za Bosnu i Hercegovinu, a kao očit primjer naveli su tekst američkog Instituta za stabilizaciju i tranziciju (IST) u kojem se upozorava da bi kriza u našoj zemlji mogla dovesti do oružanih sukoba.

Iz DPC-a ističu da se BiH godinama suočava sa fundamentalnim problemima i slabostima, a da to održavaju i nedavni događaji kao što je politikanstvo u RS-u prije izbora, nove prijetnje državnim institucijama, napadi na pravosuđe, formiranje novih stranaka bez novih ideja i slično."Ključni novitet je okruženje slobodno za sve koje je postalo posebno očigledno u trenucima američkog neangažovanja i kontinuiranog negiranja EU, te jačanja institucionalnih blokada Potomkinovih reformi", navodi se, između ostalog, u analizi DPC dodaje da su povećane tenzije u BiH povezane sa drugim geopolitičkim trendovima, kao što su katalonska kriza, sve prisutnija Rusija itd., kao i da time dolazi do samovoljnog katastrofalnog zaključka da "ako nacionalizam raste u zemljama EU, onda je jedina solucija nekonsolidovanih balkanskih demokratija da iznova tragaju i dopuštaju vlastite nacionalističke agende".U namjeri da istraže dio ovih događaja razotkrili su nedavno objavljenu stranicu pod nazivom "Institut za stabilizaciju i tranziciju" koja nema bilo kakav profil na Balkanu i djeluje kao jedinica koja traži ugovore s vladama.Nedavno su objavili tekst kojim otvoreno i jasno pozivaju na formiranje hrvatskog entiteta u BiH tvrdeći da je to jedini način da se osiguraju prava Hrvata.Organizacija promoviše transparentan program HDZ-a, selektivno objavljuje činjenice kojima želi istaknuti da su društvene podjele među ljudima u BiH tako široke i duboke da je nemoguća zajednička vizija dobre vlasti i sekularne građanske vladavine.Zagovaraju zastarjele tvrdnje prema kojima treći entitet vodi dobroj vlasti i snažnoj ekonomiji, a znatan broj primjera iz prakse to negira."Međutim, autori poznaju svoju publiku i šta je njen okidač. Inovacija ovog lista je da poveže ustavnu, političku i strukturnu disfunkciju zemlje sa globalnom i pretjeranom prijetnjom islamističkog ekstremizma. Autori nesporno tvrde da će BiH, bez hrvatskog entiteta, srušiti kao neuspješna država, stvarajući vakuum u kojem bi se mogli pojaviti budući džihadisti. Oni pretpostavljaju da je samo ekstremizam povezan sa IDIL-om prijetnja i da su samo pristalice islama žrtve radikalizacije. Ne spominje se, naprimjer, srpski borac koji ide u istočnu Ukrajinu, a zatim se vraća", navodi se u analizi.Dalje stoji kako bi nove unutrašnje podjele uz BiH imale efekat razbijene države, a kako autori loše osmišljenog teksta i oni koje citiraju ne objašnjavaju kako bi zemlja izbjegla neizbježni domino efekat koji bi nastao federalizacijom. Šta bi se desilo sa opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom u većinski hrvatskim kantonima, da li bi im bila dozvoljena "federacija" sa RS-om? Ako bi, da li bi onda Srebrenici bilo dozvoljeno da se "udružuje" sa bošnjačkim entitetom? Šta bi se dogodilo sa Brčko Distriktom, pitaju se iz DPC-a i primjećuju da autor nigdje ne spominje građane koji se smatraju Bosancima ili Hercegovcima."Jedini način za istinsku zaštitu BiH od prijetnji i iskušenja nasilnog ekstremizma svih vrsta je država koja funkcioniše. To je sekularno i građansko društvo, uz istovremenu zaštitu kolektivnih etničkih prava, kroz istinski institucionalizovan pristup umjesto zaštite od etničkih partija. To je odgovornost prema lokalnoj zajednici. To je funkcionalna decentralizacija i saradnja - a ne etničko sređivanje izbora. Postoje načini da to uradimo, ako su ljudi spremni razmišljati izvan kutije i o 99 posto građana koji žele bolji život, a ne 1 posto političara koji žele da očuvaju status quo", poručuju iz Vijeće za politiku demokratizacije.