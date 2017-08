Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u okviru dijagnostike zaraznih i parazitarnih bolesti životinja radi redovne monitoringe koje nalažu resorno federalno ministarstvo i Ured za veterinarstvo FBiH.

"Radimo uzorke na brucelozu i druge sporadične bolesti, s tim da za bolesti za koje nismo akreditirani tražimo potvrdu referentnih laboratorija. Kod nas u zavodu nemamo veliki broj pozitivnih životinja, a s obzirom na to da radimo i još nekoliko kantona, ove godine smo imali 30-ak pozitivnih uzoraka na brucelozu, uglavnom ovce i malo krupne stoke", rekao je direktor Veterinarskog zavoda TK-a Senad Hamzić.



U tuzlanskom kantonu otkrivene su tri ovce i jedna krupna životinja pozitivni na brucelozu. Otkriveno je i nešto oboljenja zvanog ''plavi jezik'', ali to nije alarmantno, tvrde u Zavodu.



"Ako imamo potvrdu na brucelozu to ide i na potvrdu na Veterinarski fakultet u Sarajevu i onda se proglašava da je životinja pozitivna", istakao je Hamzić.



Problem BiH je što nema referentni laboratorij nego ovlaštene institucije po potrebi mogu odrediti određene veterinarske ustanove u zemlji da po određenoj metodi mogu biti referentni. Većina analiza vrši se u referentnim laboratorijima širom Evrope. S obzirom na približavanje Kurban-bajrama iz Zavoda upućuju apel.



"Treba posebno skrenuti pažnju svim građanima kod nabavke kurbana, da budu obazrivi i da uzimaju životinje poznatog zdravstvenog statusa, da imaju uvjerenje o zdravstvenom stanju", poručio je Hamzić.



Oprez, dodaju iz Zavoda, nikada nije naodmet kada se radi o bolestima koje su zajedničke ljudima i životinjama odnosno prenose se sa životinja na ljude.