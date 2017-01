Velike temperaturne promjene u BiH: Nakon minusa slijede naglo zatopljenje i kiša

Nakon hladnih i pretežno suhih zimskih dana stiže nam južni vjetar koji će donijeti kišu i više temperature. Kiša se očekuje već danas, a na planinama slab snijeg.

Foto: Klix.ba

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura će danas biti i do osam stepeni, a na jugu do 13 stepeni.



Žuto upozorenje izdato je za Prijedor, Višegrad, Foču i Sarajevo zbog povećane magle.



Do subote će se jutarnja temperatura kretati do 6, na jugu od 11 stepeni, a dnevna do 16 stepeni. U četvrtak će preovladavati oblačno vrijeme s kišom na zapadu Bosne, a u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se od 0 do 5, na jugu i sjeverozapadu od 5 do 10 stepeni, a dnevne od 4 do 10, na jugu od 9 do 15 stepeni.



U petak i subotu preovladavat će pretežno oblačno vrijeme s kišom, a jutarnje i dnevne temperature će biti više za jedan stepen.



Prema podacima AccuWeather.com, oblačno i kišovito vrijeme zadržat će se do 7. februara, nakon čega će uslijediti razvedravanje, ali i blagi pad temperature.