Vedran Džihić: Globalno slabljenje demokratije kao modela i uzora za razvoj

Vedran Džihić (Foto: FENA)

Na globalnom i evropskom nivou imamo slabljenje demokratije kao sistema, kao modela i uzora za razvoj izjavio je u razgovoru za Fenu u Briselu dr. Vedran Džihić, direktor u Centru za napredne studije jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Rijeci i viši istraživač na Austrijskom institutu za međunarodne poslove.

Po njegovim riječima, to se vidi i unutar same EU, na primjeru Mađarske i Poljske, kao i u nekim drugim zemljama gdje je zabilježen rast desnog populizma.



Naglašava da zemlje zapadnog Balkana imaju specifičan problem da trebaju da se kreću ka nekom idealu koji je već sam izgubio koheziju i energiju. Tu sad imamo dosta demokratske mimikrije i pretvaranja, ali se u suštini baštini autoritarni način razmišljanja sa autoritarnim načinom vladanja.



"Po meni ima dosta primjera u regionu - bivši premijer Makedonije Nikola Gruevski je perfektan primjer, Vučić to na sličan način primjenjuje, a slične fenomene imamo i u BiH. To je sa jedne strane pragmatična priča, kao o Vučiću i Evropskoj uniji, a sa druge strane imamo jačanje 'jakog' čovjeka na čelu države, jakih stranaka koje tendiraju da preuzme sve moguće sfere života, znači da dominira ta simbioza političkog, ekonomskog i društvenog života. Dominiraju te stranačke strukture u kojima ima dosta poltronizma i sličnih stvari. Na kraju onda imamo napade na neke suštinske demokratske vrijednosti kao što su slobodni mediji, vladavina prava i drugo", kazao je Džihić.



On to vidi kao neki trend kompetitivnog autoritarizma koji se s jedne strane ne isključuje iz globalnih tokova, prilagođava se demokratskim procedurama, održavaju se izbori, čak se priča da je opozicija važna, a sa druge strane suštinski se utvrđuje kao neka vrsta "rova koji se kopa", a koji uopće ne otvara mogućnost da se nešto suštinski promijeni.



"Sad se to sklapa s nekim našim bivšim, sedimentiranim autoritarnim vrijednostima u društvu. To je sad jedan začarani krug koji je teško probiti zbog te demokratske mimikrije. Tu mora doći do neke suštinske odluke na evropskom nivou, na tragu onoga što su pričali predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i francuski predsjednik Emmanuel Macron o Evropi kao demokratskoj uniji vrijednosti i to onda mora postati mainstream koji mora biti dovoljno jak da se postavi jasan aršin i u našim zemljama", zaključio je Džihić.



Džihić je ove sedmice bio jedan od panelista na prezentaciji Balkanskog barometra 2017, godišnjeg istraživanja Regionalnog vijeća za saradnju (RCC).