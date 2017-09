Vandal polupao stakla na ulaznim vratima tramvaja koji je saobraćao u pravcu Ilidže

U blizini tramvajske stanice Remiza jutros oko 10:10 sati dogodio se jedan u nizu vandalskih napada u kojem je oštećen tramvaj garažni broj 503 koji je saobraćao u pravcu Ilidže.

Kako je saopćeno iz KJKP GRAS, jedan od putnika je prilikom izlaska iz vozila ničim izazvan udario nogom u vrata vozila i tom prilikom razbijeno je staklo. Uviđaj na mjestu događaja izvršili su pripadnici PU Novi Grad.Ovo je treći slučaj uništavanja tramvaja i to na istom lokalitetu. Prije tri dana, 05. septembra, nepoznata osoba kamenovala je tramvaj i tada je razbijeno bočno vjetrobransko staklo. Kamenovanje tramvaja je izvršeno i 02. septembra kada je razbijeno je zadnje vjetrobransko staklo (centralni dio)."Ovakvo ponašanje putnika je nedopustivo, neobjašnjivo i za svaku osudu. Nadamo se da će počinioci biti pronađeni i adekvatno kažnjeni. Iako je moglo biti, na svu sreću nije bilo povrijeđenih, ali su u sva tri slučaja putnici bili vidno uznemireni i preplašeni, a posebno djeca koja su se nalazila u vozilima. Pitamo se da li su počinioci svjesni da takvim ponašanjem doveli u pitanje sigurnost putnika, njihove živote i sigurnost saobraćaja u cjelini. Šteta koja je pričinjena na vozilima procjenjuje se na oko 1.000 KM, no mnogo je veća šteta to što su vozila povučena i nisu mogla biti u saobraćaju da bi se šteta sanirala, te što je u sva tri slučaja moralo doći do obustave odvijanja tramvajskog saobraćaja zbog čega su ispaštati ostali putnici.Dakle, ovakvo destruktivno ponašanje pojedinaca imaju višestruke posljedice za naše korisnike u smislu povrijeđenih lica, nanesene materijalne štete, vremena potrebnog za popravak vozila, obustave saobraćaja i dr.“, navodi se u saopćenju GRAS-a.Upućen je apel građanima da čuvaju vozila i ne uništavaju ih jer služe prvenstveno njima i njihovim potrebama te ne dovode u pitanje sigurnost putnika i odvijanja saobraćaja.