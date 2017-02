Usvojen Prostorni plan FBiH: Autoput kroz Hercegovinu znači gradnju tunela Prenj i zaobilazak Blagaja

U Federaciji BiH donesen je Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Autocesta na koridoru 5C" koji će važiti u narednih 20 godina od dana objave Odluke o donošenju plana u Službenim novinama FBiH.

Foto: Arhiv/Klix.ba

U Federaciji BiH donesen je Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Autocesta na koridoru 5C" koji će važiti u narednih 20 godina od dana objave Odluke o donošenju plana u Službenim novinama FBiH.

Time je ostvaren doprinos za nastavak izgradnje koridora 5C, gdje se treba izgraditi još 175 kilometra. Federacija BiH koristi 92 km autoceste na koridoru 5C, a do kraja 2018. godine u funkciji bi trebalo biti novih 40 km.



"Donošenje plana znači da se stvaraju pretpostavke za razvoj privrede u zemlji kao i regionalnu integraciju kroz bolje prometne veze između velikih gradova BiH i susjednih zemalja. Realizacija cestovnog kapitalnog projekta Autocesta na koridoru 5C ima prije svega razvojni karakter, mogućnost nastajanja novih urbanih centara neposredno uz koridor", izjavio je federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić.



Nakon ranijeg odobravanja u Predstavničkom domu, danas je Prostorni plan usvojen i u Domu naroda Federalnog parlamenta, gdje su većinom glasova prihvaćeni i amandmani Vlade FBiH, koji su postali sastavni dio plana.



"Na taj način stvoreni su uvjeti za angažiranje građevinske operative i pokretanje ciklusa investicija u FBiH", kazao je Martić.



Pojašnjava da je amandmanima obuhvaćena i definirana kompletna trasa Autoceste koridora 5C od Svilaja (granica s Hrvatskom na sjeveru) do Bijače na jugu, na granici s Hrvatskom, koja će omogućiti koridor 5C i Jadransko-jonsku autocestu, odnosno utvrđen je konačan položaj trase Autoceste kroz teritorij BiH.



Najznačajnije izmjene, koje su predviđene amandmanima, odnose se na dionicu Konjic (petlja Ovčari) - Mostar Sjever. Omogućavaju jeftinije i bolje rješenje izgradnjom tunela Prenj i skraćivanje trase autoputa za 18 kilometara, kao i veću isplativost projekta.



Također, usklađena je trasa autoceste na dionici Mostar Sjever - Mostar Jug. Umjesto prolaska trase kroz Blagaj ona je pomjerena na način da prolazi između aerodroma Mostar i magistralne ceste M17.



Sa promjenom položaja petlje Mostar Jug bit će osigurana brža povezanost autoceste i magistralne ceste M17.



"Izmjena položaja trase na podoionici Mostar Jug-Počitelj je uzrokovala izmjenu položaja trase na prethodnoj dionici Mostar Sjever - Mostar Jug. Ove dionice predstavljaju i obilaznicu grada Mostara", istakao je Martić, dodajući da je omogućeno i polaganje instalacija energetske infrastrukture, vodoopskrbe, telekomunikacija, PTT instalacija.



Također, delegati su usvojili usuglašene zaključke klubova Bošnjaka i Hrvata da se Vlada Federacije BiH, nadležna ministarstva i JP Autoceste FBiH zaduže da iz sredstava ostvarenih optimizacijom trase koridora 5C na dionici Konjic (petlja Ovčari) - Mostar Sjever predvidi i planira optimizacija, modernizacija i ubrzanje cestovnog prometa osiguranjem najpovoljnijeg priključka na trasu Autoceste koridora Vc sa završnom petljom u općini Jablanica i to za općine iz pravca Jablanica-Prozor Rama-Gornji Vakuf-Uskoplje-Bugojno-Donji Vakuf -Jajce, te iz pravca Tomislavgrad-Posušje-Jablanica kao i pravac Konjic istovremeno s izvođenjem radova na tunelu Prenj.



Vlada FBiH se zadužuje da prati realizaciju plana, te dostavlja Parlamentu FBiH prijedloge evetualnih izmjena i dopuna.